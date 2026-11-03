Cae “El Patrón” en Edomex: Detienen a Lino N, líder de Los Linos, en Ixtapaluca por extorsión y violencia en Morelos

Última hora. Este martes se llevó a cabo la detención de Lino N, alías "El Patrón" o "El Señor", presunto líder delictivo "Los Linos", así como uno de los principales generadores de violencia en Morelos; la captura se llevó a cabo en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

El sujeto es vinculado con los delitos de homicidio y extorsión en Cuernavaca y otros municipios de Morelos.

"El detenido es identificado como uno de los líderes de Los Linos y uno de los principales generadores de violencia en Morelos", explicó Omar García Harfuch, titular de la SSC, a través de un comunicado.

¿Quiénes son “Los Linos”? La red criminal tras la captura de “El Patrón”

"Los Linos" están vinculados con extorsión, homicidios y robos de vehículos, con presencia en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, según un reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia.

La detención de "El Patrón" da continuidad con la operación del 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de "Los Linos", entre ellos sus hermanos Rodolfo y Carlos adame Sotelo.

En aquella intervención, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaron heridos, por lo que fue necesario que recibieran atención médica especializada, uno de ellos requirió ingreso de urgencia al quirófano.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos, instruidos por la Presidenta @Claudiashein, personal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia, detuvo en Ixtapaluca, Estado de México, a Lino N, alias “El Patrón” o “El Señor”. El detenido es identificado como uno de los líderes de Los Linos y uno de los principales generadores de violencia en Morelos. Esta organización está vinculada con extorsión, homicidios y robo de vehículos, con presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca. Esta acción da continuidad a la operación del 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de la misma organización, entre ellos sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo. Durante aquella intervención, dos compañeros de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada; uno requirió ingreso de urgencia a quirófano. Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora @margarita_gs. Agradecemos a la gobernadora del Estado de México, maestra @delfinagomeza, el apoyo para esta detención realizada en su entidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 3, 2026

García Harfuch confirma 9 detenidos de “Los Linos” tras operativo federal

A través de un comunicado Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reveló que con esta acción ya suman nueve detenidos del grupo "Los Linos".