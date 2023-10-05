Cae otro presunto implicado en desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno

La Fiscalía de Jalisco informó que detuvo a un segundo implicado en la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno; se trata de Celestino "M", quien permanecerá en prisión preventiva hasta que se defina su situación jurídica.

El sujeto detenido por Policías de Investigación de la institución también estaría involucrado en la desaparición de dos personas sin identificar, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 20 de agosto, en un predio utilizado como ladrillera, en la región de los Altos de Jalisco.

"La aprehensión de la persona mencionada se llevó a cabo bajo protocolos establecidos donde se le dio lectura a sus derechos constitucionales, además de que se le presume inocente en tanto no se emita una resolución por parte de la autoridad judicial", añadió la Fiscalía.

Imputan a presunto implicado en desaparición de jóvenes de Lagos de Moreno

Este mismo día, en audiencia ante un juez de control, la Fiscalía de Jalisco imputó formalmente a Rogelio "M"., por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares en perjuicio de los jóvenes Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández.

Los actos de investigación que realizó el personal de la Fiscalía Estatal permitieron la captura de Celestino M., segundo sujeto identificado como probable responsable en la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno.



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"Debido a que la defensa del imputado se acogió al término constitucional de las 144 horas que establece la ley, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en lo que se resuelve su situación jurídica", explicó en una ficha informativa.

Hasta el momento, suman dos detenidos que, presuntamente tendrían participación directa en este caso que indignó a los habitantes del municipio de Lagos de Moreno, quienes reportaron la desaparición de los cinco jóvenes cuando sus familiares perdieron contacto con ellos tras acudir a una feria local.

Sigue búsqueda de desaparecidos en Lagos de Moreno

Las autoridades de Jalisco informaron que continúa la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Además, en la región, conocida como los Altos de Jalisco, se reforzó la presencia de agentes federales y estatales para reducir la incidencia delictiva.

En la región, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), operan dos cárteles: Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, quienes han protagonizado enfrentamientos por el control del trasiego de drogas en la zona.