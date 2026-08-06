Red de fraude bancario a domicilio acumuló 40 millones de pesos: Hay 5 nuevos detenidos en CDMX y Edomex

Una peligrosa red de fraude a domicilio que logró apoderarse de cerca de 40 millones de pesos fue desarticulada tras la detención de cinco de sus integrantes en operativos simultáneos en la Ciudad de México y el Estado de México. A diferencia de las extorsiones telefónicas tradicionales, los delincuentes acudían directamente a las viviendas de las víctimas para engañarlas con la entrega de supuestos regalos o premios. Con ese pretexto, obtenían datos personales y bancarios con los que realizaban cuantiosos retiros y transferencias no autorizadas, afectando a ciudadanos en la capital, Edomex, Puebla y San Luis Potosí.

Cae banda que vaciaba cuentas bancarias con falsos regalos; habría defraudado 40 millones de pesos

Las capturas de Anabel, de 50 años, Amairani Alejandra, de 36, Fernando de 45, Michel Donovan y Alberto Javier, ambos de 31, se ejecutaron en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, así como en el municipio de Tlalnepantla. De acuerdo con los reportes oficiales, estos sospechosos forman parte de una estructura criminal más amplia dedicada a la clonación y robo de información financiera, con la cual ya suman 15 personas puestas a disposición de las autoridades judiciales en relación con esta misma banda.

Alfredo Torres