Desarticulan célula del CJNG en Morelos vinculada a 12 homicidios y decomisan arsenal de alto poder

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, en coordinación con el Ejército y la Marina, desarticuló una célula operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras una serie de operativos en los municipios de Axochiapan y Temixco, logrando la captura de seis generadores de violencia vinculados a por lo menos 12 homicidios dolosos en el último trimestre. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó este jueves 9 de abril de 2026 que entre los detenidos destacan Edwin Orlando "N" y Aldair "N", capturados en flagrancia en Axochiapan tras una denuncia ciudadana, a quienes se les aseguró un arsenal que incluye un lanzagranadas, tres misiles y fusiles de asalto. Esta ofensiva forma parte de la estrategia estatal de seguridad ajustada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, "El Mencho", enfocada en neutralizar grupos delictivos radicados en Puebla que incursionan en territorio morelense para ejecutar multihomicidios y extorsiones contra comerciantes.

El arsenal decomisado en Axochiapan

La célula desarticulada en la zona oriente del estado operaba bajo las órdenes de Rigoberto "N", alias "El Pelón de Contla", líder criminal con base en el estado de Puebla. A los sujetos detenidos en Axochiapan se les atribuye directamente el asesinato de cinco personas a bordo de un vehículo y el homicidio de un comerciante de ropa. Durante su captura, las autoridades federales y estatales aseguraron equipo táctico y armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Este fue el arsenal que se decomisó

Armas largas: 5 fusiles calibre 5.56 y .223; 2 fusiles AK-47

Armas cortas: 11 piezas de diversos calibres

Artillería pesada: 1 lanzagranadas y 3 misiles

Municiones: 666 cartuchos útiles y 38 cargadores de arma larga

Equipo Táctico: 6 chalecos con placas balísticas, 5 cascos y radios

Narcóticos: 30 kg de marihuana y dosis de sustancia sólida

Operativos en Temixco y Jiutepec

De forma paralela, la vigilancia estatal permitió la captura de Oliver "N" y Alexander "N" en Temixco, luego de perpetrar un ataque armado contra una barbería en la colonia Lomas del Carril. A estos individuos se les vincula con el robo de vehículos y la colocación de mantas con mensajes intimidatorios firmadas por el CJNG. En Jiutepec, mediante el uso de tecnología, se detuvo a Carlos Antonio "N" y Alexis "N", quienes portaban un dron de vigilancia y tarjetas con amenazas dirigidas a locatarios del centro del municipio.

Balance de la estrategia de pacificación

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, enfatizó que en las últimas dos semanas se han logrado 31 detenciones de objetivos prioritarios en diversos municipios como Ayala y Cuernavaca. Entre estos resultados destaca la recuperación de 700 mil pesos en efectivo a un presunto extorsionador en la colonia Chipitlán. Las autoridades recalcaron que todo el armamento y los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para profundizar en las investigaciones sobre el origen de los proyectiles y misiles incautados, los cuales evidencian el alto nivel de sofisticación de las células remanentes del cartel.