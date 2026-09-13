Detienen a ‘El Pirrín’ en CDMX: Cae presunto líder criminal con granada, armas y dosis de drogas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reportó la detención de Emiliano "N", alía "El Pirrín" en la alcaldía Venustiano Carranza, identificándolo como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital del país.

Además capturaron a otros tres sujetos en posesión de 200 dosis de droga. En la captura se les aseguraron una granada de fragmentación y un arma de fuego.

Sorprendidos en un recorrido de seguridad: caen "El Pirrín" y tres sujetos armados en la CDMX

La detención de "El Pirrín" ocurrió mientras los elementos de la policía capitalina realizaban un recorrido de seguridad, cuando observaron a tres hombres con actitud sospechosa, quienes intentaron ingresar a un inmueble al notar la presencia policiaca.

Al realizarles la inspección, los policías lograron encontrar armas de fuego, además de una granada de fragmentación, mientras que en las pertenencias de los otros dos sospechosos se les localizaron 200 dosis de aparente cocaína.

Durante la detención de "El Pirrín", un hombre de aproximadamente 38 años de edad, intentó interrumpir el operativo policíaco, agrediendo física y verbalmente a uno de los uniformados, por lo que también fue capturado y llevado a un Ministerio Público.

Entre los otros detenidos se encuentran un hombre de 20 años, un joven de 18 y el menor de 15 años de edad.

"Se observaron a tres hombres con actitud sospechosa, quienes intentaron ingresar a un inmueble al notar la presencia policial", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de un comunicado de prensa.

Cae Emiliano “N”, alias “El Pirrín”, identificado como objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia con operaciones en la zona centro.



Policías de la @SSC_CDMX lo detuvieron en la @A_VCarranza y le aseguraron una granada de… pic.twitter.com/VM0v5VlvEk — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 13, 2026

Detenido junto a "El Pirrín" está vinculado a homicidios e ingresos al penal

Se reportó que el hombre de 20 años, estaba relacionado con al menos dos ataques armados vinculados con homicidios dolosos registrados en 2024 y 2025, así como un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de homicidio calificado.

Los responsables fueron trasladados a un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en los próximos días.