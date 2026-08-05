Caen en España 13 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación durante decomiso histórico de metanfetamina

Agentes de la Policía Nacional de España, en una operación conjunta con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), desarticularon en la comunidad autónoma de Cataluña una célula internacional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al tráfico masivo de metanfetamina entre México y el continente europeo.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a 13 personas, de las cuales 12 ya ingresaron en prisión preventiva, e incautaron cerca de 2,5 toneladas de droga cristalizada y líquida, la cual había sido introducida a territorio europeo disuelta en un cargamento marítimo de 12,7 toneladas de aroma artificial de vainilla.

La investigación se inició a principios de junio de 2026, cuando los servicios de inteligencia de Francia interceptaron un contenedor marítimo procedente de México con destino a puertos españoles. Las labores de seguimiento e inteligencia permitieron rastrear la mercancía desde una nave de almacenamiento en la provincia de Barcelona hasta una finca aislada en la provincia de Lleida, donde la organización criminal había instalado un sofisticado "narcolaboratorio" equipado para extraer, purificar y cristalizar el estupefaciente mediante complejos procesos químicos.

🚩Desarticulada una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla



👮Introdujeron casi 2,5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de #México



7⃣ entradas y registros: Barcelona… pic.twitter.com/04rHpn1Ycb — Policía Nacional (@policia) August 5, 2026

Así desmantelaron el laboratorio clandestino

El pasado 10 de julio, las fuerzas de seguridad coordinadas por la Policía Nacional ejecutaron siete órdenes de entrada y registro en las provincias de Barcelona (5), Tarragona (1) y Lleida (1). Durante los cateos, los agentes desmantelaron la infraestructura química en pleno funcionamiento, asegurando 2.400 kilogramos de metanfetamina, de los cuales 1.600 kilos continuaban diluidos en el extracto de vainilla, seis vehículos de alta gama, reactivos industriales, abundante instrumental de laboratorio y dispositivos de comunicación encriptada.

Las autoridades judiciales informaron que los 13 arrestados, cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona, desempeñaban roles que iban desde la logística de transporte y esquemas de contravigilancia hasta la manipulación química de las sustancias. Todos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal transnacional y delitos contra la salud pública.

Los cárteles mexicanos crecen en el mercado europeo

El operativo representa uno de los golpes más contundentes contra las redes de narcotráfico mexicanas en Europa en los últimos años, confirmando la tendencia de las organizaciones criminales de enviar droga en estado líquido para evadir los controles aduaneros en los puertos del Atlántico. De acuerdo con informes del Ministerio del Interior de España, el hallazgo del centro de procesamiento en Lleida evidencia el intento de las estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación por establecer centros de refinamiento e intermediación logística directamente en suelo europeo.

La colaboración entre la OFAST de Francia y las fuerzas de seguridad españolas continuará abierta para determinar la identidad de las empresas importadoras utilizadas como fachada en México y España, así como para rastrear las redes de distribución final de la metanfetamina en otros países de la Unión Europea.