Golpe millonario; decomiso histórico de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa

Aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa, una cifra que ya es considerada la más alta registrada en la actual administración para este tipo de droga.

El operativo se realizó los días 19 y 20 de junio tras labores de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble presuntamente utilizado para la producción y almacenamiento de narcóticos.

¿Qué encontraron las autoridades en Los Mochis?

Durante la intervención fue detenido Jorge “N”, señalado como presunto integrante del grupo criminal conocido como “Cártel del Pacífico”.

Dentro de la propiedad las autoridades localizaron:



24 mil 400 litros de metanfetamina líquida.

líquida. 98 mil 640 litros de precursores químicos .

. 59 mil 425 kilogramos de sustancias para la elaboración de droga sintética .

. Dos vehículos.

Cargadores para armas largas.

Municiones de distintos calibres.

El volumen de droga asegurado coloca este caso como el segundo decomiso más grande de metanfetamina líquida en la historia del país.

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La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguran 24,000 Lts. de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa; el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y segundo en el registro… pic.twitter.com/bBuPyc8jZl — @Defensamx (@Defensamx1) June 22, 2026

¿Cuál es el impacto económico para el crimen organizado?

De acuerdo con el Gobierno de México, el aseguramiento representa una afectación superior a los 9 mil millones de pesos para las organizaciones criminales involucradas en la producción y distribución de drogas sintéticas.

La magnitud del hallazgo también refleja la capacidad operativa de los laboratorios clandestinos que operan en la región y la importancia de los precursores químicos en la fabricación de metanfetaminas.

Jorge “N” y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Sinaloa, donde se desarrollan las investigaciones y los peritajes correspondientes para determinar responsabilidades y definir su situación jurídica.

¿Por qué Sinaloa es clave para la producción de drogas sintéticas en México?

Sinaloa se ha consolidado durante las últimas décadas como uno de los principales puntos de operación del narcotráfico en México. Además de ser una ruta estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, la entidad también concentra laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetamina y otras sustancias sintéticas.

Las drogas sintéticas, particularmente la metanfetamina, se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos para las organizaciones criminales debido a su alta demanda y al bajo costo de producción en comparación con otras sustancias ilícitas. Por ello, los aseguramientos de grandes volúmenes de precursores químicos y droga terminada son considerados golpes relevantes contra las finanzas de estos grupos.