Caen en Puebla “El Amarillo” y dos escoltas: Líder de “Los Rusos” que operaba en Acapulco, Guerrero

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales logró la captura de un presunto generador de violencia de alto impacto. Las autoridades confirmaron la detención "El Amarillo", presunto líder del grupo criminal, "Los Rusos", que opera desde Acapulco, Guerrero.

El sospechoso fue localizado en el estado de Puebla, en la zona de Angelópolis donde fue capturado.

Detienen en Puebla a “El Amarillo”, objetivo prioritario

Fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Govén Ulisses "N", alias "El Amarillo" o "El Gobén".

La captura se logró mediante un operativo desplegado en la zona de Lomas de Angelópolis, en Puebla, mediante trabajos de inteligencia coordinados por la FGR, Marina, SSPC y fuerzas locales.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y… pic.twitter.com/jKAZuRoJps — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

¿Quién es "El Amarillo" y con qué delitos se le relaciona?

Las investigaciones identifican a Ulisses "N" como líder de una célula criminal vinculada a la organización de "Los Rusos", con amplia presencia en Acapulco, Guerrero.

El detenido es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región, relacionado con delitos como extorsión, secuestro, homicidio, privación ilegal de la libertad y distribución de drogas.

Caen dos escoltas y aseguran autos de lujo con droga

Durante el operativo en la exclusiva zona del estado, los agentes federales detuvieron a dos hombres que se desempeñaban como escoltas del presunto líder delictivo.

Además de los arrestos, en la escena aseguraron armas de fuego, dosis de drogas y varios vehículos de lujo que utilizaba el grupo para desplazarse.

Cateos siguen en la zona residencial de Puebla

Las autoridades informaron que la operación no terminó con la detención del objetivo y sus guardias.

Al mismo tiempo, los elementos de seguridad ejecutan una serie de cateos en distintas propiedades ubicadas en los alrededores de Lomas de Angelópolis para asegurar más indicios vinculados con la red criminal.

¿Quiénes son “Los Rusos” y dónde operan?

De acuerdo con los reportes de seguridad, la agrupación conocida como "Los Rusos" funciona como un brazo armado vinculado a la facción de Ismael "El Mayo" Zambada.

La organización mantiene presencia en el estado de Guerrero, provocando afectaciones directas a la población mediante cobro de piso y agresiones.