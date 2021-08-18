VIDEO: Así fue la caída del avión militar en Rusia que dejó 3 muertos

Un avión de transporte militar se desplomó en una zona boscosa de Moscú, Rusia, durante un vuelo de prueba, que provocó la muerte de sus tres tripulantes y el video de la caída se viralizó.

Medios internacionales indicaron que la caída del avión se debió presuntamente al incendio en uno de sus motores, que provocó que la aeronave se inclinara y perdiera velocidad, para finalmente desplomarse a poco más de un kilómetro de la pista, ubicada en Kubinka.

Durante un vuelo de entrenamiento durante la aproximación de aterrizaje en el área del aeródromo de Kubinka en un cinturón forestal, se estrelló un avión de transporte militar ligero IL-112V.

По информации с места крушения Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) August 17, 2021

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El avión era una aeronave nueva militar ligera, Il-112V y se presentaría en el Foro del Ejército 2021 durante un evento planeado durante este mes y sería el primer avión de transporte militar desarrollado completamente en Rusia desde el colapso de la Unión Soviética.

Durante la semana pasada el avión voló hasta la región de Moscú y de acuerdo con autoridades de Rusia, la aeronave tenía capacidad de cinco toneladas para transportar a personal, equipo y armas militares y reemplazaría a las aeronaves An-24 y al An-26. Además tiene autonomía de vuelo con carga máxima de hasta mil 200 kilómetros y puede desarrollar una velocidad máxima de 550 km/h.

Mueren tripulantes de avión tras caída en Rusia

La Corporación Aeronáutica Unida de Rusia informó que los tres tripulantes que viajaban en el avión militar murieron tras la caída y el incendio que devoró los restos de la aeronave.

Los tripulantes del avión eran Dmitry Komarov, Nikolai Khludeev y Nikolai Kuimov, este último recibió la Estrella de Oro de Héroe de la Federación de Rusia, la más alta de las distinciones que se dan en ese país.

По информации с места крушения Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) August 17, 2021

Autoridades de Rusia enviaron condolencias a las familias de los tripulantes del avión militar y aseguraron que brindarán apoyo.

Según la información del lugar del accidente del Il-112, no hay sobrevivientes. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los miembros de la tripulación Nikolai Kuimov, Dmitry Komarov, Nikolai Khludeev. “La Corporación Aeronáutica Unida de Rusia brindará la asistencia necesaria a las familias de las víctimas. No hay víctimas ni destrucción en el terreno. Los servicios operativos trabajan en el lugar.

A través de redes sociales circuló el video del momento en que el avión militar se incendia y segundos se registra su caída en una zona boscosa de Rusia, para culminar con una explosión.

✈ Un avión de transporte militar II-112 se estrelló en la región de Moscú, #Rusia 🇷🇺



👉 Habían tres personas a bordo.



pic.twitter.com/D9DcTCl24e — 🇪🇨 Aristizábal TV (#QuédateEnCasa 🏠) (@aristizabaltvec) August 17, 2021

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