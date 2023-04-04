Video de la caída de un rayo sobre la Torre de la Libertad, One World Trade Center en Nueva York

El clima severo que durante el fin de semana se desplazó a través del noreste de Estados Unidos, dejó un impactante video que muestra la caída de un rayo sobre el One World Trade Center en Nueva York, el inmueble también es conocido como la Torre de la Libertad.

En el bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York, un rayo cayó sobre el One World Trade Center, también conocido como la Torre de la Libertad, mientras una serie de fuertes vientos y fuertes lluvias azotaron a la región durante el pasado fin de semana.

En redes sociales se compartió y se hizo viral el video de la caída de un rayo sobre la parte superior del rascacielos One World Trade Center de Nueva York, también conocida como Torre de la Libertad. Esto sucedió durante la noche del pasado 1 de abril (2023). Este peculiar fenómeno ocurrió durante una tormenta eléctricauna tormenta eléctrica que azotó la emblemática ciudad estadunidense.

ESPECTACULAR!

Un rayo impacte sobre el One World Trade Center, Nueva York, durante una fuerte tormenta eléctrica. pic.twitter.com/yirBVcHRK4 — Marvin D. P., periodista... (@mvdiaz7) April 3, 2023

Rayo impacta en One World Trade Center e ilumina a Nueva York

La aguja que se encuentra en la cima del One World Trade Center en Nueva York, es alcanzada a menudo por los rayos debido a que estos son atraídos hacia los edificios más altos. En esta ocasión, el impacto del rayo en la antena del edificio, iluminó momentáneamente el cielo nocturno del barrio de Manhattanbarrio de Manhattan.

La Torre de la Libertad o One World Trade Center está diseñado para soportar este tipo de fenómenos. Conforme a la Autoridad Portuaria de Nueva York-Nueva Jersey, en lugar de aumentar el riesgo de que caiga un rayo sobre algunos de los vecindarios de la "Gran Manzana", la Torre de la Libertad protege el área circundante debido a un fenómeno conocido como "el grado de influencia".

El One World Trade Center en realidad está preparado para atraer y redirigir la descarga eléctrica hacia la tierra. Lo que evita daños a las personas y a otras inmuebles como casas y edificios cercanos.

Aun así, las autoridades de Nueva York les recomendaron a sus ciudadanos para que extremen precauciones y su seguridad para evitar que sean alcanzados por la caída de un rayo.

Enorme Rayo "sale" desde el One World Trade Center en Nueva York!#NewYork #oneworldtradecenter pic.twitter.com/8dxcGezbnh — Tuitero Sísmico 🐶 (@TuiteroSismico) April 2, 2023

¿Qué representa el One World Trade Center?

El One World Trade Center es el edificio principal del nuevo World Trade Center, creado para recordar a las Torres Gemelas que fueran destruidas durante los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.

El rascacielos, también conocido como la "Torre de la Libertad", fue inaugurado el 3 de noviembre de 2014. Cuenta con una altura de 541 metros, por lo que se erige como el edificio más alto de Nueva York. De hecho, la Torre de la Libertad es el rascacielos más alto de Occidente y el séptimo más alto del mundo. David Childs, es el famoso arquitecto del edificio, una estructura que cuenta con 94 plantas.