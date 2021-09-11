VIDEO: Impactantes momentos del 11 de septiembre en las Torres Gemelas

Este sábado se conmemora el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el peor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos que dejó un saldo de casi tres víctimas, luego de un grupo de Al Qaeda secuestró cuatro aviones y los estrelló contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre dejaron un saldo de dos mil 977 muertos y las imágenes del atentado siguen causando conmoción en el mundo por la tragedia tan grande que significó para Estados Unidos.

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Y aunque el día de los atentados las videos se replicaron en todos los medios de comunicación del mundo, muchos clips quedaron resguardados por el Servicio de Inteligencia; sin embargo, tras una serie de peticiones de los familiares de las víctimas, en 2018 el gobierno estadounidense permitió que se hiciera público el material audiovisual nunca antes visto.

.#11S 20 AÑOS



MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

DE 2001 - 9:46 a. m.



(Te acordás dónde estabas ése día y a esa hora ...?)

. pic.twitter.com/UEv1fC1KD6 — 😺MARCELO ❤🇦🇷 113.099 (@Marcelo_MM2023) September 10, 2021

Por lo que la mayoría de los videos usados por la comisión encargada de hacer el informe sobre los ataques del 11 de septiembre fueron puestos a disposición de los ciudadanos.

Entre el material inédito, se encontraba la grabación realizada por un periodista desde abajo de las Torres Gemelas, momentos después de que el avión impactara contra la segunda torre.

#11S, 20 años ya, y sigue siendo igual de impactante.



“La otra torre, Ricardo, la otra torre”

Matías Prats, #11Septiembre (2001) 📺



pic.twitter.com/KYnPCGq734 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 11, 2021

En otro video se puede apreciar el momento en el que el avión se estrella contra una de las Torres Gemelas, generando una inmensa nube de polvo negro, mientras la gente llena de miedo corre para intentar ponerse a salvo.

Servicio Secreto de EUA comparte fotos inéditas del atentado del 11 de septiembre

Un día antes del 20 aniversario de los ataques del 11-S, el Servicio Secreto de EUA también compartió varias imágenes nunca antes vistas de ese día.

Las impactantes fotos fueron tomadas minutos después del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York. En una de ellas se aprecia el momento en que los aviones chocan contra el World Trade Center y se derrumba.

También se muestran autos blindados debajo de los escombros en la antigua oficina local del Servicio Secreto de Nueva York, que resultaron dañados durante el ataque, así como los esfuerzos de los rescatistas para sacar a personas con vida y recuperar los cuerpos de las víctimas.

#11Septiembre ¿Qué estaban haciendo ustedes cuándo los gringos mataban a sus compatriotas para justificar una guerra contra un enemigo inexistente? #11S pic.twitter.com/Jh9UT1FdpJ — La Garra Poblana (@GarraOficialMx) September 11, 2021

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