Mujer quería sacar 20 dólares del cajero y descubre que era millonaria

Una mujer de Florida, Estados Unidos, se llevó una gran sorpresa cuando acudió al cajero para retirar 20 dólares y descubrió que tenía alrededor de mil millones de dólares en su cuenta bancaria.

La primera reacción de Yulia Yonkowski fue de alarma, no por la impresionante suma de dinero, sino porque consideró que se trataba de un fraude.

“Sé que la mayoría de las personas podría haber pensado que se ganaron la lotería, pero yo quedé espantada porque no era mi dinero”, declaró Yonkowski a un medio local.

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A pesar de eso, la mujer intentó retirar solo 20 dólares del cajero, pero en la pantalla se encontró con un mensaje que le advirtió sobre un cargo adicional por retirar ese dinero, ya que había incurrido en un sobregiro.

En ese momento, decidió no hacer el retiro pero imprimió un recibo donde se detallaba la cantidad que tenía en su cuenta bancaria: 999 millones, 985 mil 855 dólares.

|Crédito: WFLA

“He leído historias sobre personas que tomaron el dinero y luego tuvieron que devolverlo, yo no haría eso de todos modos, porque no es mi dinero”, dijo al ser entrevistada.

La mujer no se hizo millonaria, dinero en cuenta bancaria fue estrategia

De acuerdo con medios locales, la mujer se retiró confundida, pues estaba casi segura que se trataba de algún error del propio cajero automático, ya que desconocía cómo llegaron los millones de dólares a su cuenta.

Cuando Yonkowski se comunicó con el banco, comprobó que no se trataba de un error de cómputo, sino de un método de prevención para combatir fraudes, por medio del cual se puede congelar una cuenta bancaria.

El banco se dio cuenta que la mujer tenía una cuenta compartida con su esposo fallecido; sin embargo, no realizó el trámite que la institución financiera pide en esos casos, para avisar cuando uno de los titulares muere.

A fin de llamar la atención del cliente, el banco hizo creer a Yonkowski que tenía casi mil millones de dólares, pero en realidad era un saldo ficticio que sirvió para que la mujer se comunicara con la empresa y pusiera en orden su cuenta bancaria.

Después de toda la confusión y de confirmar que no se había convertido en multimillonaria, la mujer pudo retirar nuevamente dinero del cajero, ya que su cuenta fue restaurada.

Con este singular método, el banco espera que los clientes se mantengan al día en cuanto al manejo de sus cuentas; mientras que Yonkowski aseguró que su caso servirá de lección para que otras personas resuelvan cualquier discrepancia con las instituciones financieras.

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