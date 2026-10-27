¿Cómo hacer una calaverita literaria con IA? El prompt perfecto para este Día de Muertos 2026

Las calaveritas literarias, son una de las tradiciones más vivas del Día de Muertos en México, una actividad que año con año pone a prueba nuestra creatividad para dedicarle algunos versos a quienes siguen con nosotros y a quienes ya partieron, pero ¿cómo hacerlas con Inteligencia Artificial?

¿Qué es una 'Calaverita Literaria'?

Una calaverita literaria es un poema breve y humorístico tradicional en México, un elemento clave para las celebraciones del Día de Muertos en nuestro país.

Su objetivo es retratar con sátira e ironía cómo la muerte se lleva a una persona viva, ya sea un amigo, familiar o figura pública, para reírse de ella en lugar de temerle.

El prompt perfecto para crear calaveritas literarias con ChatGPT o Gemini

¡No te quedes sin la tuya! Las calaveritas literarias puedes crearlas completamente GRATIS en las distintas plataformas de Inteligencia Artificial, como ChatGPT y Gemini. Te compartimos el prompt perfecto para armarla.

PROMPT 1:

"Crea una calaverita literaria para el Día de Muertos dedicada a [nombre o apodo]. Es una persona [características de personalidad], le gusta [pasatiempos] y siempre le ocurre [anécdota divertida]. Escribe un poema de cuatro estrofas en el que la Catrina aparezca para llevárselo, pero suceda algo inesperado relacionado con su personalidad. Utiliza español mexicano, rimas naturales y humor ingenioso. Evita los chistes genéricos y procura que la historia tenga un final divertido”.

PROMPT 2:

"Actúa como un poeta y escritor mexicano experto en tradiciones del Día de Muertos. Escribe una calaverita literaria original y divertida dedicada a [Nombre de la persona], quien se caracteriza por [mencionar sus gustos, trabajo, pasatiempos, manías o una anécdota graciosa]. La composición debe tener 4 estrofas de 4 versos cada una (cuartetos), con rimas consonantes fluidas, tono picaresco pero cariñoso, lenguaje mexicano y la aparición inevitable de La Catrina o La Huesuda buscando llevárselo/a con un final ingenioso. Evita rimas forzadas o clichés repetitivos."

¿Cómo personalizar tu prompt para obtener mejores resultados?

Si quieres que tu calaverita literaria sea más personalizada, te compartimos algunos consejos para que tu pormpt funcione mejor en ChatGPT o Gemini.

