Calendario de pagos Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: Fechas del 19 al 30 de octubre

Para los estudiantes que esperaban el pago de los programas sociales a los que están inscritos, ya anunciaron las fechas para que vayan a recoger sus beneficios. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario para la entrega de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2026.

Estas son las fechas importantes para ir a recoger tu apoyo del 19 al 30 de octubre.

¿Qué programas de becas pagan este mes?

El calendario oficial aplica para los alumnos inscritos en tres apoyos principales del gobierno: la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior, y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra. Todos estos depósitos corresponden al periodo escolar 2026-2027.

💳 ¡Comienzan los pagos a la #BecaBenitoJuárez, #JóvenesEscribiendoElFuturo y #BecaGertrudisBocanegra!



📅 Si ya hasta recibido alguna de estas tres #BecasBienestar, revisa el calendario para saber qué día tendrás tu primer depósito del ciclo escolar 2026-2027. pic.twitter.com/RvpWBwnqlz — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 19, 2026

¿Quién recibirá su dinero el 19 y 20 de octubre?

De acuerdo con la programación oficial compartida por las autoridades, los depósitos arrancan este lunes 19 de octubre de 2026 para los estudiantes que tienen primer apellido que empieza con las letras A y B.

Al día siguiente, el martes 20 de octubre, tocará el turno a quienes tengan la letra C como inicial.

¿A quién le cae su beca del 21 de octubre al 23 de octubre?

Para las letras D, E y F, el recurso caerá el miércoles 21 de octubre. En el caso de la letra G, el depósito está programado para el jueves 22 de octubre.

Las personas que tengan apellidos que inicien con el bloque de letras H, I, J, K y L recibirán su pago el viernes 23 de octubre.

¿Quién recibe su apoyo el 26 y 27 de octubre?

La entrega va a seguir la siguiente semana. El lunes 26 de octubre se depositará a los beneficiarios con la letra M.

Después el martes 27 de octubre corresponderá a los apellidos que comiencen con las letras N, Ñ, O, P y Q.

Pagos el 28, 29 y 30 de octubre

Finalmente, el miércoles 28 de octubre se atenderá a la letra R, y el jueves 29 de octubre se realizará el pago para la letra S. El calendario cerrará el viernes 30 de octubre de 2026 para los estudiantes con apellidos que abarquen desde la T hasta la Z.