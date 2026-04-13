Beca Benito Juárez: los estudiantes que cobran su pago doble del lunes 13 al viernes 17 de abril

¡A cobrar! Miles de estudiantes de preparatoria recibirán el pago doble de la Beca Benito Juárez 2026, durante la semana del lunes 13 al viernes 17 de abril. A continuación, te compartimos el calendario completo según la letra inicial del apellido.

Lista de apellidos que recibirán pago de la Beca Benito Juárez 2026

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el Gobierno de México, los depósitos se realizarán de manera escalonada con base en la inicial del primer apellido, directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Si eres beneficiario, es importante revisar el día exacto en que recibirás tu depósito. Para la semana del 13 al 17 de abril, el calendario queda de la siguiente manera:



Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Del 13 al 24 de abril recibirán su #BecaBenitoJuárez, #JóvenesEscribiendoElFuturo y #BecaGertrudisBocanegra, de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre disponible y no les cobra… pic.twitter.com/7Izd04rGVd — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) March 31, 2026

Para la siguiente semana, se estableció que los siguientes apellidos reciban su apoyo económico:



Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Cabe recordar que este calendario aplica tanto para estudiantes de educación media superior inscritos en la Beca Benito Juárez como para universitarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Por qué habrá pago doble en abril?

¿Siempre recibiré pago doble? La respuesta es no. Las autoridades confirmaron que el pago doble no se trata de un aumento en la beca, sino de un ajuste en el calendario de dispersión.

En abril se están entregando en una sola exhibición los montos correspondientes a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril. Por lo tanto:



Estudiantes de nivel medio superior recibirán 3,800 pesos (1,900 por bimestre).

Estudiantes universitarios podrán recibir hasta 11,600 pesos (5,800 por bimestre).

¿Qué hacer si extravié mi tarjeta del Bienestar?

En caso de pérdida o robo de tu tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario que llames al número 800 900 2000, donde podrás solicitar el bloqueo de la tarjeta.

Durante la llamada, deberás proporcionar datos como tu CURP e identificación oficial. Al finalizar, recibirás un número de folio.

Con ese folio, deberás acudir a un módulo de la Secretaría de Bienestar o a una sucursal bancaria para solicitar la reposición. Es importante llevar:



Identificación oficial vigente (INE)

CURP impresa

Número de folio del reporte

Número telefónico de contacto

Realizar este proceso lo antes posible evitará que alguien más pueda hacer uso indebido de tu dinero. De igual forma, si cuentas con la aplicación, podrás consultar movimientos extraños.

