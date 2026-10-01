¡Hoy es el último día! Regístrate a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y recibe 5 mil 800 pesos: Requisitos y cómo inscribirte

La oportunidad para solicitar una de las becas más importantes de nivel universitario en el país termina hoy. Este jueves 1 de octubre de 2026 es el último día habilitado para completar el registro de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, la cual entrega un apoyo económico a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario.

Si estás inscrito en alguna institución educativa pública prioritaria y no quieres perder este beneficio, te decimos los requisitos y los pasos a seguir antes de que cierre la plataforma.

¿De cuánto es el apoyo de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y cuánto dura?

El programa da un monto de 5 mil 800 pesos bimestrales a las y los estudiantes seleccionados. Este depósito se entrega hasta por un máximo de 45 meses durante toda la carrera universitaria.

En el caso particular de las y los alumnos que cursan la licenciatura en Medicina, el beneficio puede extenderse hasta por 55 meses.

¿Quiénes pueden registrarse en la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Para poder aspirar a este beneficio económico debes cumplir con cuatro condiciones fundamentales:



Estar inscrita o inscrito en una universidad pública catalogada como prioritaria.

Haber concluido tus estudios de primaria o secundaria en una escuela prioritaria.

No recibir de manera simultánea otra beca del Gobierno Federal con la misma finalidad.

Cumplir con las Reglas de Operación vigentes publicadas para este programa.

Hoy es el último día para la inscripción para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro!



Inscríbete con tu cuenta Llave MX 🔑



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📞 ¿Tienes dudas? Marca al 079, disponible las 24 horas. pic.twitter.com/E5j9rrbgmo — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) September 30, 2026

Documentos que necesitas para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para hacer la solicitud por internet debes contar con tu Clave Única de Registro de Población, CURP, la Clave de Centro de Trabajo, CCT, de tu universidad y un comprobante de domicilio reciente no mayor a 3 meses.

Si el estudiante es menor de edad, el sistema te pedirá la CURP de la madre, padre o tutor, una identificación oficial digitalizada, INE, pasaporte o cédula, número telefónico y correo electrónico.

Pasos para hacer tu registro con Llave MX

El proceso se hace completamente en línea ingresando a la plataforma oficial con tu cuenta Llave MX, si no la tienes, ahí mismo la puedes crear. Tras iniciar sesión, llena los datos del estudiante, y de tu tutor si eres menor de edad, confirma la información que pusiste y descarga el comprobante que genera el sistema al finalizar.

¿Cómo y cuándo entregan la tarjeta del Bienestar?

Una vez completado el envío de información, las solicitudes pasan a una fase de validación. En caso de ser aprobado, serás convocado a través de tu propia escuela para acudir a recoger la tarjeta física del Banco del Bienestar donde recibirás los depósitos bimestrales.