Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y beca Gertrudis Bocanegra: fechas de pago para recibir tu beneficio

La Secretaría de Educación Pública, SEP, ya dio a conocer las fechas en las que los beneficiarios podrán ir a recoger su depósito del bimestre Mayo-Junio 2026. Los que podrán ir a recoger su beneficio son los que cuentan con algún programa como la beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y beca Gertrudis Bocanegra.

Calendario de pagos para el bimestre Mayo-Junio

Si eres parte de alguno de alguno de los programas anteriores, el calendario es el siguiente:

Inicial del primer apellido

A y B: día lunes 15 de junio

C: día martes 16 de junio

D, E y F: día miércoles 17 de junio

G: día jueves 18 de junio

H, I, J, K, L: día viernes 19 de junio

M: día lunes 22 de junio

N, Ñ, O, P Q: día martes 23 de junio

R: día miércoles 24 de junio

S: día jueves 25 de junio

T, U, V, W, X, Y, Z: día viernes 26 de junio

Cómo sacar mi beca Benito Juárez

Si quieres solicitar tu beca Benito Juárez tienes que ser estudiante de hasta 25 años y estar inscrito en una preparatoria o bachillerato público en modalidad mixta, en línea y presencial.

El monto que te otorgan es de mil 900 pesos bimestrales y se otorga por los diez meses que dura el ciclo, hasta 40 meses, siempre y cuando sigas estudiando.

Para registrarte puedes hacerlo desde la página web, donde también te dan el paso a paso para realizarlo existosamente.

Cómo me registro en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro

Este programa es para jóvenes de educación superior, provenientes de alguna primaria o secundaria pública que se encuentren inscritos en cualquiera de las siguientes universidades:



Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural

Escuelas Normales Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud de la Ciudad de México

Universidad de la Salud del estado de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria

El pago es de 5 mil 800 pesos bimestrales y lo que debes de hacer para registrarte es crear tu solicitud en la página web y seguir los pasos.

Cómo me registro en la beca Gertrudis Bocanegra

La beca de apoyo de transporte Gertrudis Bocanegra es para estudiantes de hasta 29 años de Michoacán y Chiapas que cursan en educación superior. El apoyo es específicamente para su trayecto, pues las instituciones donde estudian deben ser consideradas susceptibles.

El registro se realiza mediante asambleas, por lo que debes estar atento a las fechas en las que se realizan en la página web. El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales.