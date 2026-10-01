¡No te quedes sin señal! Celulares que deben registrar su línea en octubre; fecha límite, requisitos y cómo hacerlo

Con la llegada del mes de octubre 2026 arranca con un nuevo plazo para el registro de líneas telefónicas en México, por lo que miles de usuarios deberán realizar el trámite antes de la fecha límite si no quieren perder sus llamadas, mensajes e internet; te compartimos los celulares que deben vincularse este mes.

¿Qué celulares deben registrarse en octubre 2026?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) compartió el calendario oficial para el mes de octubre 2026, indicando que los celulares deben vincular su línea son aquellos con terminación "4" y "5".

¿Cuándo es la fecha límite para el registro de celulares que terminan en 4 y 5?

La fecha límite para el registro de los celulares con terminación 4 es el próximo 15 de octubre, mientras que los que terminan en 5 tendrán hasta el 31 de octubre.

Después de la fecha límite, los usuarios tendrán un plazo de 72 horas para poder vincular su línea antes de perder las llamadas, mensajes e internet.

Llegó octubre y durante este mes vinculemos juntos las líneas en terminación 4️⃣ y 5️⃣



Sigue la línea de color que corresponda al último dígito de tu número celular y revisa cuándo es tu fecha límite. 👌



Juntos y juntas contra el fraude y la extorsión. 📵



Ubica la plataforma de… pic.twitter.com/UefwIXc6F2 — CRTGobMX (@CRTGobMX) October 1, 2026

Requisitos para vincular tu línea telefónica en octubre 2026

Para completar el registro de las líneas telefónicas en México, lo único que necesitas para realizar el trámite son los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE).

Credencial para votar (INE). CURP: Clave Única de Registro de Población.

Clave Única de Registro de Población. Prueba de vida (selfie): Obligatoria únicamente si realizas el trámite de forma remota/digital para validar tu identidad con la identificación.

¿Cómo registrar tu celular con terminación "4" y "5"?

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Agrega tu número telefónico.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular; sigue las instrucciones que muestre en la pantalla y listo.

El portal oficial de la CRT cuenta con tutoriales específicos para cada una de las compañías telefónicas en las que esté dado de alta tu número de celular.

Si llegó tu fecha límite y todavía no vinculas tu línea, nosotros te ayudamos. ☝️



Escríbenos a través de los diferentes canales de la CRT o marca al 079 y recibe asesoría personalizada. 📞



📧 dudasvinculacion@crt.gob.mx



Más información sobre la vinculación:… pic.twitter.com/QhlhsV8UDW — CRTGobMX (@CRTGobMX) October 1, 2026

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

