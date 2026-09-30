¿Te llamaron y pidieron tus datos para vincular tu línea? Alertan por llamadas falsas a nombre de la CRT; cómo protegerse

¡No des tus datos personales! Autoridades emitieron una alerta por llamadas falsas que pretenden ayudar a los usuarios a vincular las líneas telefónicas a nombre de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), poniendo en riesgo la información de las víctimas de este nuevo fraude.

El fraude inicia cuando los delincuentes llaman a los usuarios para avisar que la línea será suspendida, haciéndose pasar por trabajadores de la CRT para intimidar a las víctimas, robando sus datos personales y financieros.

¿La CRT realiza llamadas por teléfono para pedir datos personales?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ) aclaró que NO realiza llamadas telefónicas para pedir datos personales o información sobre la línea telefónica de las y los mexicanos.

Se pide a los ciudadanos no dar datos personales ni bancarios, ya que podría tratarse de una estafa.

¿Cómo son los avisos para la vinculación de tu línea?

¡No caigas en trampas! Autoridades aseguraron que solo las compañías telefónicas son las que pueden brindan información sobre la vinculación de tu línea de celular.

¿Te llamaron a nombre de la CRT para pedirte datos personales o información sobre tu línea? No los proporciones. La CRT no realiza este tipo de llamadas. 📵



Los avisos sobre la vinculación de tu línea los recibirás únicamente de tu compañía telefónica. Si recibes una llamada… pic.twitter.com/yJ2GRQ9yxt — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 30, 2026

¿Qué hacer si recibes una llamada falsa para vincular tu línea?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones recomienda que en caso de recibir una llamada falsa, es importante no proporcionar datos personales como contraseñas o códigos de seguridad. Además, se recomienda colgar de inmediato.

Para evitar más llamadas de este tipo, puedes bloquear el número del que recibiste la llamada, esto para evitar que los delincuentes puedan volverte a contactar.

¿Dónde reportar las llamadas falsas a nombre de la CRT?

En caso de recibir una llamada por parte de la CRT, puedes reportarla directamente a la línea de denuncia anónima '089', la cual está disponible las 24 horas del día.

¿Cómo vincular tu línea telefónica?

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Agrega tu número telefónico.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular; sigue las instrucciones que muestre en la pantalla y listo.

El portal oficial de la CRT cuenta con tutoriales específicos para cada una de las compañías telefónicas en las que esté dado de alta tu número de celular.

Queda menos tiempo para vincular tu línea si termina en 3. ⌛️



Si todavía no lo haces y tienes dudas, escríbenos y te ayudamos en el proceso.✅🤝



dudasvinculacion@crt.gob.mx 📧#YoRegistro pic.twitter.com/LQeflAoqI9 — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 26, 2026

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

