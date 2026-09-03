¿Se cancelan las clases mañana 4 de septiembre? Esto dice el calendario escolar de la SEP

El ciclo escolar 2026-2027 arrancó oficialmente el lunes 31 de agosto para millones de alumnos de educación básica, con 185 días de clases según el calendario de la SEP.

Como marca la Secretaría de Educación Pública, habrá viernes donde los alumnos no acudan a las aulas, incluyendo el mes de septiembre, por lo que varios padres de familia se preguntan si habrá clases mañana 4 de septiembre.

SEP confirma puente en septiembre; ¿hay clases este viernes?

De acuerdo con el calendario escolar, en los viernes de Consejo Técnico Escolar los alumnos no se presentan a los salones y regresan hasta el lunes para retomar sus actividades normales.

Durante este primer mes de clases también se contemplan dos días no lectivos, por lo que las familias podrán disfrutar de un puente de al menos tres días.

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El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Esto se debe a las jornadas en las que docentes y directores de cada plantel se reúnen para revisar las actividades del ciclo escolar.

Pero los alumnos tendrán que esperar hasta dentro de dos semanas para descansar de la escuela, porque este viernes 4 de septiembre no habrá suspensión de clases a nivel nacional.

¿Habrá clases este 15 y 16 de septiembre de 2026?

Aunque el martes 15 de septiembre está señalado como día de reflexión, muchas escuelas aprovechan para organizar actividades alusivas al mes patrio, como kermeses, festivales, por lo que no necesariamente acuden a clases.

El primer día de descanso del ciclo escolar está contemplado para el miércoles 16 de septiembre, donde se conmemora el 216.° aniversario del inicio de la Independencia de México.

Hasta el jueves 17 de septiembre, los estudiantes retoman sus actividades normales hasta el viernes 25, donde se realiza el primer viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Lista de viernes de Consejo Técnico Escolar para el ciclo 2026-2027

Los viernes de Consejo Técnico Escolar están contemplados en el calendario, por lo que los docentes y directivos aprovechan estas jornadas para atender las necesidades de cada plantel; estos son los días:

