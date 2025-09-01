¿Habrá puente por el festivo del 16 de septiembre en México? Lo que marca el calendario SEP

El 16 de septiembre 2025 miles de alumnos de educación básica podrán tomarse un merecido descanso debido a las celebraciones por el Día de la Indecencia de México, pero ¿será el primer puente del ciclo escolar 2025-2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el calendario escolar, en el que se muestran los días de descanso, puentes y periodos vacacionales; esto dice sobre el 16 de septiembre.

¿Habrá puente el 16 de septiembre 2025 en México? Esto dice la SEP

¡Atención, estudiantes! El calendario de la SEP reveló que NO habrá puente por las celebraciones por el Día de la Independencia de México , por ello, los estudiantes deberán asistir a clases el lunes 15 de septiembre.

Recordemos que algunas instituciones realizan eventos cívicos para celebrar esta fecha, dándole la oportunidad a alumnos, madres y padres de familia a unirse a estos eventos.

¿Cuándo será el primer puente del ciclo escolar 2025-2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el primer puente del ciclo escolar 2025-2026 será el próximo 26 de septiembre 2025 debido al Consejo Técnico Escolar.

En este periodo, los estudiantes de México tendrán tres días para descansar, regresando a clases el lunes 29 de septiembre.

Estos son todos los puentes que habrá en el ciclo escolar 2025-2026

Para el ciclo escolar 2025-2026, se esperan alrededor de siete puentes, en los que las y los millones de estudiantes de toda la República Mexicana podrán disfrutar de un merecido descanso, pero ¿cuáles son?



17 de noviembre 2025 - Conmemoración de la Revolución Mexicana

2 de febrero 2026 - Aniversario de la Constitución en 1917

16 de marzo 2026 - Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo 2026 - Día del Trabajo

Los otros puentes restantes se deben a la suspensión de clases por las sesiones del Consejo Técnico Escolar, que se realizan el último viernes de cada mes.



26 de septiembre 2025

31 de octubre 2025

28 de noviembre 2025

30 de enero 2025

27 de febrero 2025

29 de mayo 2025

26 de junio 2025