Calendario oficial de la SEP 2026-2027: Puentes, días de Consejo Técnico y cuántas vacaciones tendrán los niños
Este miércoles 15 de julio se publicó el nuevo calendario oficial de la SEP para el ciclo 2026-2027; te decimos los puentes, días de Consejo Técnico y cuántas vacaciones tendrán los pequeños con las fechas exactas.
¡Ya es oficial! Este miércoles 15 de julio la Secretaría de Educación Pública, SEP, publicó el calendario escolar 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación, DOF, y con ello todos los días de vacaciones, consejos técnicos.
La SEP determinó que el ciclo cuente con 185 días de clases obligatorias en los niveles de preescolar, primaria y secundaria del país.
Te decimos los puentes, vacaciones y viernes de consejos técnicos con fechas exactas.
Vacaciones de verano según el nuevo calendario
El periodo de descanso después del fin del ciclo anterior se distribuye de la siguiente manera:
- Fecha de salida de clases: Miércoles 15 de julio de 2026.
- Fecha de regreso a clases: Lunes 31 de agosto de 2026.
- Total de vacaciones de verano: 46 días de descanso para los alumnos.
Vacaciones de invierno 2026
El primer periodo de vacaciones del ciclo 2026-2027 para las fechas navideñas quedó así:
- Fecha de inicio: Lunes 21 de diciembre de 2026.
- Fecha de fin del periodo: Martes 5 de enero de 2027.
- Regreso oficial a clases: Jueves 7 de enero de 2027, el miércoles 6 de enero es de suspensión oficial por Día de Reyes.
- Total de vacaciones de invierno: 18 días naturales de descanso en total, sumando los fines de semana previos al lunes 21 de diciembre.
Puentes y días festivos para el ciclo escolar 2026-2027
La lista de los fines de semana largos y días festivos de descanso que se aplicarán este año escolar es:
- Miércoles 16 de septiembre de 2026: Conmemoración de la Independencia de México, puente largo.
- Lunes 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos, puente largo que se junta con el Consejo Técnico del 30 de octubre.
- Lunes 16 de noviembre de 2026: Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, puente largo.
- Lunes 1 de febrero de 2027: Día de la Constitución Mexicana, puente largo.
- Lunes 15 de marzo de 2027: Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, puente largo.
- Miércoles 5 de mayo de 2027: Conmemoración de la Batalla de Puebla.
🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫— SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026
El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK
Calendario de viernes sin clases por Consejo Técnico Escolar
Los días para las juntas de los maestros, en los cuales los alumnos no van a la escuela, son los siguientes:
- Viernes 25 de septiembre de 2026.
- Viernes 30 de octubre de 2026.
- Viernes 27 de noviembre de 2026.
- Viernes 29 de enero de 2027.
- Viernes 26 de febrero de 2027.
- Viernes 30 de abril de 2027.
- Viernes 28 de mayo de 2027.
- Viernes 25 de junio de 2027.
Vacaciones de Semana Santa y cierre del ciclo escolar
La última fase de vacaviones y la conclusión de clases en el calendario oficial se dividen así:
- Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027, regresan a clases el lunes 5 de abril de 2027.
- Último día de clases del ciclo: Viernes 9 de julio de 2027.