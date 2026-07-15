Calendario oficial de la SEP 2026-2027: Puentes, días de Consejo Técnico y cuántas vacaciones tendrán los niños

¡Ya es oficial! Este miércoles 15 de julio la Secretaría de Educación Pública, SEP, publicó el calendario escolar 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación, DOF, y con ello todos los días de vacaciones, consejos técnicos.

La SEP determinó que el ciclo cuente con 185 días de clases obligatorias en los niveles de preescolar, primaria y secundaria del país.

Te decimos los puentes, vacaciones y viernes de consejos técnicos con fechas exactas.

Vacaciones de verano según el nuevo calendario

El periodo de descanso después del fin del ciclo anterior se distribuye de la siguiente manera:



Fecha de salida de clases: Miércoles 15 de julio de 2026.

Miércoles 15 de julio de 2026. Fecha de regreso a clases : Lunes 31 de agosto de 2026.

Lunes 31 de agosto de 2026. Total de vacaciones de verano: 46 días de descanso para los alumnos.

Vacaciones de invierno 2026

El primer periodo de vacaciones del ciclo 2026-2027 para las fechas navideñas quedó así:

Fecha de inicio: Lunes 21 de diciembre de 2026.

Lunes 21 de diciembre de 2026. Fecha de fin del periodo: Martes 5 de enero de 2027.

Martes 5 de enero de 2027. Regreso oficial a clases: Jueves 7 de enero de 2027, el miércoles 6 de enero es de suspensión oficial por Día de Reyes.

Jueves 7 de enero de 2027, el miércoles 6 de enero es de suspensión oficial por Día de Reyes. Total de vacaciones de invierno: 18 días naturales de descanso en total, sumando los fines de semana previos al lunes 21 de diciembre.

Puentes y días festivos para el ciclo escolar 2026-2027

La lista de los fines de semana largos y días festivos de descanso que se aplicarán este año escolar es:



Miércoles 16 de septiembre de 2026 : Conmemoración de la Independencia de México, puente largo.

: Conmemoración de la Independencia de México, puente largo. Lunes 2 de noviembre de 2026 : Día de Muertos, puente largo que se junta con el Consejo Técnico del 30 de octubre.

: Día de Muertos, puente largo que se junta con el Consejo Técnico del 30 de octubre. Lunes 16 de noviembre de 2026 : Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, puente largo.

: Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, puente largo. Lunes 1 de febrero de 2027 : Día de la Constitución Mexicana, puente largo.

: Día de la Constitución Mexicana, puente largo. Lunes 15 de marzo de 2027 : Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, puente largo.

: Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, puente largo. Miércoles 5 de mayo de 2027: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Calendario de viernes sin clases por Consejo Técnico Escolar

Los días para las juntas de los maestros, en los cuales los alumnos no van a la escuela, son los siguientes:



Viernes 25 de septiembre de 2026.

Viernes 30 de octubre de 2026.

Viernes 27 de noviembre de 2026.

Viernes 29 de enero de 2027.

Viernes 26 de febrero de 2027.

Viernes 30 de abril de 2027.

Viernes 28 de mayo de 2027.

Viernes 25 de junio de 2027.

Vacaciones de Semana Santa y cierre del ciclo escolar

La última fase de vacaviones y la conclusión de clases en el calendario oficial se dividen así:

