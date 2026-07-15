Lista completa de todos los viernes en que no habrá clases en el calendario SEP para el ciclo escolar 2026-2027

Después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar 2026-2027, padres y alumnos ya saben las fechas claves del ciclo, como puentes oficiales, días de vacaciones y la fecha de regreso a clases, pero ¿qué pasa con los viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Para este año, algunos días de suspensión de clases fueron eliminados, sin embargo, habrá viernes en que los alumnos disfruten de megapuentes bien merecidos.

Fechas claves del calendario SEP 2026-2027

Mientras millones de alumnos disfrutan de las vacaciones de verano, padres y tutores empiezan a pensar en todo lo que se necesita para el regreso a clases, que de acuerdo al calendario, la fecha de inicio marca el lunes 31 de agosto.

Cabe recordar que la SEP contempla 185 días de clases efectivos, ya contemplando las vacaciones de invierno y de Semana Santa. Entre las fechas clase se encuentra:



Regreso a clases: Lunes 31 de agosto.

Lunes 31 de agosto. Fin de clases: Miércoles 9 de julio de 2027.

Miércoles 9 de julio de 2027. Vacaciones de Invierno: Lunes 21 de diciembre al martes 5 de enero de 2027.

Lunes 21 de diciembre al martes 5 de enero de 2027. Vacaciones de Semana Santa: Lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril.

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El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Viernes de Consejo Técnico Escolar: ¿en qué días no habrá clases según Calendario SEP?

En México, los días de Consejo Técnico Escolar significan un fin de semana largo para los alumnos de educación básica. Pero en realidad, los profesores y directivos se reúnen ese día para evaluar el aprendizaje y diseñar métodos didácticos.

De esta forma, las sesiones del CTE se llevan a cabo el último viernes de cada mes a lo largo del ciclo escolar. Para este año, el calendario SEP contempló 8 reuniones ordinarias, por lo que serán ocho viernes sin clases distribuidos en:



Viernes 25 de septiembre.

Viernes 30 de octubre

Viernes 27 de noviembre

Viernes 29 de enero de 2027.

Viernes 26 de febrero de 2027.

Viernes 30 de abril de 2027.

Viernes 28 de mayo de 2027.

Viernes 25 de junio de 2027.

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Anótalo desde ahora: el próximo ciclo comienza el 31 de agosto de 2026. Para que luego nadie diga: «¿Quéee? ¿Ya era hoy?». 👀🗓️ pic.twitter.com/wxzd5K5cnG — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Cuándo será el primer puente del ciclo escolar 2026-2027?

Con el inicio de septiembre también llegan dos puentes vacacionales, entre ellos el correspondiente al viernes de Consejo Técnico y el miércoles 16 de septiembre, correspondiente al Día de la Independencia.

Aunque el calendario escolar marca el martes 15 de septiembre como un día de reflexión por la conmemoración de la Independencia de México, muchas escuelas aprovechan para realizar festivales.

Sin embargo, otros planteles optan por suspender las clases ese día, por lo que los estudiantes únicamente asistirán a las aulas el lunes 14 y reanudarán sus actividades hasta el jueves 17.