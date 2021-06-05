Alumno se queda sin diploma por usar bandera de México en ceremonia

Un alumno acudió a su ceremonia de graduación en una secundaria de Estados Unidos, pero salió con las manos vacías ya que las autoridades escolares se negaron a entregarle su diploma porque llevaba una bandera de México encima de su toga.

Los hechos ocurrieron en la secundaria Asheboro, el jueves pasado, durante la ceremonia por el fin del curso escolar. Según medios locales, la directora Penny Crooks, fue quien se negó a entregarle el documento al joven identificado como Ever López.

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En un video grabado por una persona del público que presenciaba la ceremonia en esta escuela de Carolina del Norte, se muestra el momento en que los estudiantes avanzan hacia el podio, donde recibieron sus diplomas, excepto López.

Conforme los estudiantes recibían los documentos, se retiraban de forma ordenada a su lugar, pero el joven mexicano se detuvo por algunos segundos a conversar con la directora, hasta que continuó su marcha sin el diploma entre las manos.

“Cuando llegué ella (Penny Crooks) me dijo ‘no, no puedes usar la bandera’. Le dije: ‘¿cómo?’. Ella trató de parar la ceremonia diciéndoles pausa pero no le hicieron caso, por eso yo seguí caminando”, dijo el joven en entrevista con un medio local.

Las personas que estaban en el sitio comenzaron a gritar, presuntamente de inconformidad, y después le mostraron su apoyo al alumno con un aplauso.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3 — ♔ Adolfo Hurtado ♕ (@dolfoohurtado) June 4, 2021

Alumno no recibe su diploma por violar código de vestimenta

Por su parte, autoridades de la secundaria Asheboro afirmaron que retuvieron el diploma del alumno porque al usar la bandera de México sobre la toga, violó las normas de vestimenta establecidas para una ceremonia de graduación.

“El punto clave es el hecho de que el estudiante no siguió el código establecido de vestimenta para el evento y desvirtuó la importancia y la solemnidad de la ceremonia”, precisaron los funcionarios escolares.

Sin embargo, Margarita López, la madre del joven, consideró que la escuela cometió un “acto de discriminación racial” al no entregarle el documento a su hijo, únicamente porque portó la bandera tricolor.

“Cuando yo voy y pregunto ‘¿Por qué no le dieron el diploma?’, me dicen que él estaba usando la bandera mexicana y que eso es algo que en el reglamento de la escuela no está permitido, cosa que se me hizo un acto de discriminación racial”, explicó a medios locales.

Finalmente, las autoridades escolares reconocieron que están trabajando para solucionar este problema y entregarle el diploma al alumno, quien “ha trabajado muy duro” para obtenerlo.

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