¡Cuidado al conducir por CDMX! Registro en pésimas condiciones afecta movilidad en la Miguel Hidalgo: Zonas de riesgos este miércoles | EN VIVO
La Ciudad de México inicia la semana con afectaciones en calles de la Miguel Hidalgo debido a un registro en pésimas condiciones; piden arreglar la situación.
Toma precauciones. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances y accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Te compartimos las zonas afectadas para este 23 de septiembre; se recomienda manejar con precaución.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este miércoles
Registro en calles Miguel Hidalgo pone en peligro a automovilistas
En las primeras horas de este 23 de septiembre 2026 se reporta un registro en malas condiciones en calles de Eje 1 Norte, a la altura de Circuito Interior, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.
Vecinos de la zona aseguran que este registro ya tiene varios meses, y hasta la fecha las autoridades no han acudido a repararlo.
Esta situación representa un peligro debido a que pasan muy cerca unidades de transporte público en el lugar.