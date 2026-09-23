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¡Cuidado al conducir por CDMX! Registro en pésimas condiciones afecta movilidad en la Miguel Hidalgo: Zonas de riesgos este miércoles | EN VIVO

La Ciudad de México inicia la semana con afectaciones en calles de la Miguel Hidalgo debido a un registro en pésimas condiciones; piden arreglar la situación.

Calles afectadas en CDMX HOY: Socavones, encharcamientos, baches y obras inconclusas este miércoles; zonas afectadas y rutas alternas
¿Qué pasa en las calles de CDMX este miércoles?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Daniel Rivera Guzmán

Toma precauciones. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances y accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Te compartimos las zonas afectadas para este 23 de septiembre; se recomienda manejar con precaución.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este miércoles

Registro en calles Miguel Hidalgo pone en peligro a automovilistas

En las primeras horas de este 23 de septiembre 2026 se reporta un registro en malas condiciones en calles de Eje 1 Norte, a la altura de Circuito Interior, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Vecinos de la zona aseguran que este registro ya tiene varios meses, y hasta la fecha las autoridades no han acudido a repararlo.

Esta situación representa un peligro debido a que pasan muy cerca unidades de transporte público en el lugar.

Registro en pésimas condiciones afecta movilidad en la Miguel Hidalgo
Registro en pésimas condiciones afecta movilidad en la Miguel Hidalgo|AZTECA NOTICIAS

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