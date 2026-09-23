¡Cuidado al conducir por CDMX! Registro en pésimas condiciones afecta movilidad en la Miguel Hidalgo: Zonas de riesgos este miércoles | EN VIVO

Toma precauciones. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances y accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Te compartimos las zonas afectadas para este 23 de septiembre; se recomienda manejar con precaución.