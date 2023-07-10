¡Devastador! Calor en Europa registró 60 mil muertes en 2022

Las altas temperaturas que predominan alrededor del planeta durante los últimos meses dejaron estragos, así lo dio a conocer la prestigiosa revista “Nature Medicine” que abordó cómo el calor en Europa dejó alrededor de 61 mil personas muertas en 2022.

A lo largo del estudio decidieron tomar 823 regiones de 35 países europeos y encontraron que la tasa de mortalidad aumentó durante el periodo comprendido de 2015 a 2022, esto por la ola de calor que azotó a Europa, misma en la que se superaron temperaturas jamás registradas en la historia del continente.

Calor en Europa sería mortal para el 2040

El Instituto Sanitario Público Francés (Inserm) y el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGloblal) han estudiado durante los últimos años el comportamiento del calor a nivel mundial y específicamente en el viejo continente y determinaron que para el año 2040 podrían registrar más de 94 mil muertos por la ola de calor en Europa, por esta razón le pidieron a la sociedad hacer conciencia sobre el cambio climático.

"Ya conocíamos los efectos del calor en la mortalidad a partir del precedente de 2003 pero con este análisis es evidente que queda mucho trabajo por delante para proteger a la población", añadieron los institutos.

¿Qué países registraron más muertes por la ola de calor en Europa?

Los datos arrojados por Nature Medicine indicaron que tres países concentraron la mayor parte de las muertes por la ola de calor, estos fueron:



Italia - 18 mil 010 muertes

España - 11 mil 324 muertes

Alemania 8 mil 173 muertes

Para el caso de Alemania, indicaron que usualmente es un país frío, por lo que resulta preocupante el número de decesos que tuvieron, pues, los países del sur generalmente sufren unas temperaturas más altas; otros países registraron un aumento de temperatura desde 1991, estos son Suiza, Francia, Italia, Hungría y España.

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España enfrenta segunda ola de calor durante 2023

En las primeras horas del lunes 10 de julio, el gobierno de España informó que entró la segunda ola de calor del verano en donde se esperan temperaturas por encima de los 44°C al sur de la península; sin embargo, se desconoce si romperán el récord del día más caluroso de la historia, mismo que se registró el 3 de julio de 2023.