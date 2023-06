“Tenemos reserva": AMLO descarta apagones por ola de calor

Durante la conferencia de prensa de este jueves 22 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que los apagones que han sido reportados en días recientes sean a causa de la ola de calor que está sufriendo la República Mexicana.

“También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz, estamos pendientes, sabemos, pues, que aun con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva”, aseveró AMLO.

Cabe recordar que lo dicho por AMLO fue después de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió un aviso conocido como “Estado Operativo de Alerta” por la demanda de luz que ha ido creciendo a causa de la ola de calor a lo largo de la República Mexicana.

Emiten alerta en México por mayor demanda de electricidad

AMLO descarta apagones por consumo eléctrico a causa de ola de calor

Al ser cuestionado sobre la información que dio a conocer la Cenace, el presidente AMLO mencionó: “Ni siquiera me han enviado un informe por preocupación. Lo único que me dijeron es: no hay problema, hubo un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación. No nos va a faltar”.

Anteriormente, el mandatario negó que haya riesgos de apagones por el alto consumo: “Hay un margen amplio de capacidad de energía. O sea, hay fallos en algunas comunidades y se están corrigiendo. Son que truena un transformador o por alguna otra razón se afecta una línea de transmisión”.

Se reportan apagones por aumento de consumo eléctrico

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el encendido de aires acondicionados y ventiladores para intentar disminuir el calor en algunos hogares han detonado que los apagones en México vayan en aumento.

“México experimenta apagones en distintos puntos del país debido a la alta demanda de energía para aires acondicionados ocasionada por las elevadas temperaturas que se presentan”, mencionó.

Asimismo, determinó que es una situación preocupante porque conlleva a pérdidas económicas en algunos sectores, como es el caso de manufactura. En ese sentido, reiteró que realizó una advertencia con anticipación.