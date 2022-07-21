NASA muestra en un mapa cómo se ve la ola de calor en Europa y Asia

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió un mapa que muestra con claridad la ola de calor que azota a Europa, el norte de África, Medio Oriente y Asia, donde las temperaturas superaron los 40 grados.

“El 13 de julio los satélites de la Tierra capturaron temperaturas que superaron los 40 grados, debido a las olas de calor extremas y sin precedentes”, explicó la NASA.

Use Eyes on the Earth to explore interactive data on air temperature, CO2, and other Earth datasets, as well as see the location of all of NASA's Earth satellites right now: https://t.co/N9fv6RQCK5 — NASA (@NASA) July 18, 2022

El mapa se produjo combinando observaciones con una versión del modelo global del Sistema de Observación de la Tierra Goddard (GEOS), a fin de mostrar un patrón de “onda atmosférica”, con valores cálidos en color rojo y fríos en color azul.

Steven Pawson, jefe de la Oficina de Modelado y Asimilación Global en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, señaló que las emisiones de gases de efecto invernadero por la actividad humana causan “extremos climáticos” y afectan las condiciones de vida.

Una muestra de esos efectos es la ola de calor en Europa occidental que avivó los incendios forestales en Portugal, España y algunas regiones de Francia.

El mapa de la NASA muestra que en Sevilla, España, se alcanzaron 42.2 grados el pasado 13 de julio; sin embargo, no fue el registro más alto, ya que la localidad de Leiria, en Portugal, llegó a 45 grados centígrados.

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La ola de calor contribuyó a un colapso parcial del glaciar Marmolada en los Dolomitas, Italia, donde una avalancha de nieve, hielo y rocas mató a 11 excursionistas.

Mientras que en Reino Unido, el pasado 19 de julio se registró el día más caluroso de su historia al alcanzar 40.2 grados, superando los 38.7 grados que marcó el termómetro en 2019.

Ola de calor no da tregua en Asia y África

En el mapa de la NASA también aparecen coloreadas en rojo algunas regiones al norte de África, donde la ola de calor provocó que la temperatura llegara a 48 grados en la ciudad capital de Túnez.

Pero en Asia las cosas no son distintas, específicamente en China, país que el 13 de julio alcanzó 40.9 grados centígrados, la temperatura más alta que se ha registrado desde 1873.

Sin embargo, las olas de calor serán la nueva normalidad en el mundo, pues ocurrirán con mayor frecuencia y más fuertes debido al cambio climático.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que en Europa la temperatura podría subir más rápido que en otras partes del mundo, causando olas de calor más frecuentes, más largas e intensas.

Además, una ola de calor supone desafíos para los sistemas de salud, ya que al estar acompañada de altos niveles de contaminación afecta las vías respiratorias y cardiovasculares de las personas, añadió la OMM.

