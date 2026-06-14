La cámara más grande de la historia ya apunta hacia sus objetivos: Así busca resolver el misterio de nuevos mundos

La humanidad acaba de dar un gigantesco paso en la exploración del cosmos con el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en el Cerro pachón en Chile, que ya comenzó a demostrar por qué es considerado como uno de los proyectos científicos más ambiciosos del siglo XXI. Su principal atractivo es una cámara digital de 3 mil 200 megapixeles, considerada como la más grande jamás construida para astronomía. Gracias a su tecnología sin precedentes, los científicos podrán capturar imágenes del universo con un nivel de detalle nunca antes visto.

¿Por qué la cámara del Observatorio Vera C. Rubin es tan especial?

Cabe decir que la gigantesca cámara fue diseñada para fotografiar enormes regiones del cielo en una sola toma; cada imagen contiene tal cantidad de información, que sería necesario cientos de televisores de ultra alta definición para poder visualizarla en tamaño completo.

La cámara más grande y potente de la historia ya está en operación en Chile...



Del tamaño de un automóvil y con casi 3 toneladas de peso, será capaz de capturar imágenes tan detalladas que se necesitarían 400 pantallas Ultra HD para ver una sola fotografía completa.



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Esta capacidad permitirá registrar objetos extremadamente débiles y lejanos, que hasta ahora habrían pasado desapercibidos para los telescopios convencionales, es decir, que se podría llegar a observar nuevos mundos. Además, el observatorio realizará un escaneo continuo del cielo austral durante los próximos 10 años, con lo que se generará una de las bases de datos astronómicos más grandes de la historia.

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La cámara digital más grande de la historia está en Chile: ¿Cuántas galaxias podría observar?

De acuerdo con los responsables del proyecto, el Observatorio Vera C. Rubin podría registrar alrededor de 20 mil millones de galaxias además de miles de millones de estrellas y millones de fenómenos astronómicos. La misión permitirá crear una especie de película del universo documentando cómo cambian los objetos celestes con el paso del tiempo.

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Observatorio Vera C. Rubin: ¿Cómo detecta eventos en tiempo real?

Una de las características más innovadoras del sistema es su capacidad para identificar cambios, prácticamente al instante; durante sus primeras pruebas científicas, el observatorio emitió cerca de 800 mil alertas en una sola noche, estas estuvieron relacionados con fenómenos como supernovas, estrellas variables y asteroides en movimiento.

Los especialistas estiman que una vez operando en plena capacidad podría generar hasta 7 millones de alertas astronómicas por noche, convirtiéndose en uno de los sistemas de vigilancia espacial más avanzados del mundo.

¿Qué misterios del universo buscar resolver la cámara más grande de la historia?

Más allá de las impresionantes imágenes, los científicos esperan que el observatorio ayude a responder algunas de las preguntas más importantes de la física moderna. Entre sus principales objetivos se encuentra el estudio de la materia obscura y la energía oscura, componentes invisibles que constituyen gran parte del universo, pero cuya naturaleza continúa siendo desconocida.

Las primeras observaciones ya mostraron imágenes espectaculares de la Nebulosa de la Laguna, La Nebulosa Trífida y el Cúmulo de Virgo, además de identificar miles de nuevos asteroides.

Con una tecnología sin precedentes y la cámara más grande, jamás construida para la astronomía, el Observatorio Vera C. Rubin podría marcar el inicio de una nueva era de nuestra comprensión del universo; la pregunta ahora es: ¿Qué descubrimientos cambiarán nuestra visión del cosmos en los próximos años?