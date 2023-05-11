¿Más de dos días? Esta ha sido la sesión más larga en la Cámara de Diputados

El congreo de México está integrado por la Cámara de Diputados, o también conocida Cámara Baja, la cual tiene funciones legislativas muy importantes. En ese sentido, las sesiones de discusión muchas veces suelen alargarse a tiempo récord, pero, ¿cuál ha sido la sesión más larga?

¿Cuál ha sido la sesión más larga en la Cámara de Diputados?

De acuerdo con un boletín informativo, la sesión más larga en la Cámara de Diputados comenzó el lunes 28 de julio de 2014, fue declarada concluida por el presidente de la Cámara Baja, José González Morfín, y declarada como la sesión más larga en la historia del congreso mexicano, con una duración de 73 horas y 40 minutos, es decir, tres días.

Durante la sesión más larga en la Cámara de Diputados se resolvieron siete asuntos:



Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de las leyes de Inversión Extranjera; Minera, y de Asociaciones Público Privadas.

Leyes de la Industria Eléctrica y la de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la General de Deuda Pública.

¿Cuánto dura una sesión en la Cámara de Diputados?

De acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, señala que las sesiones ordinarias se realizarán los martes y los jueves de cada semana, además de que durarán hasta cinco horas prorrogables por el Pleno y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, en dado caso de que se acuerde en el Pleno.

¿Cuánto dura el periodo ordinario en la Cámara de Diputados?

Una sesión ordinaria es la que se celebra durante los días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias; mientras que la sesión extraordinaria es la que se celebra fuera de los periodos establecidos.

Existen dos tipos de periodos: de sesiones ordinarias y de sesiones extraordinarias. Los primeros se refieren a aquellos que se desarrollan en fechas establecidas y formalmente.

La Constitución prevé dos sesiones ordinarias por año legislativo: del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre o hasta el 31 de diciembre en el año de renovación del presidente y del 1 de febrero hasta el 30 de abril.