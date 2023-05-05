Es común que en México se utilicen los artículos como disposiciones dentro del cuerpo de un tratado, ley o reglamento, los cuales tienen como propósito dividir el cuerpo normativo; sin embargo, son diferentes a los artículos transitorios que se votan en la Cámara de Diputados.

¿Qué es un artículo transitorio?

En el aspecto legislativo de México, una ley o decreto están constituidos por dos tipos de artículos que se relacionan entre sí, el primero se refiere a aquellos que regulan la materia que es objeto de la ley o código y poseen el carácter de permanente. El segundo, se refiere a los artículos transitorios que son momentáneos o temporales.

Un artículo transitorio, de acuerdo con el gobierno de México, se refiere a la disposición destinada a regir situaciones existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o reglamento o que son creadas por virtud del mismo.

Cámara de Diputados

Es decir, se trata de un artículo con disposición temporal, cuyos efectos se agotan con el transcurso del tiempo o en cuanto se presenta la condición que la regulan. Los artículos transitorios carecen de autonomía, es decir, solo pueden existir en vinculación con otras disposiciones normativas y su función se agota al entrar en vigor la norma a la que refieren.

Los artículos transitorios tienen como objeto precisar los detalles del cambio o tránsito de una condición normativa a otra. En México se colocan al final de las leyes o en general, al final de cada una de las reformas legislativas.

¿Cuál es la vigencia de un artículo transitorio?

La vigencia de un artículo transitorio no está establecido de forma definitiva, pues esta depende del cumplimiento de aplicación de otras normas. De cualquier forma, los artículos transitorios tienen carácter obligatorio; en ese sentido, en caso de una infracción o una indebida aplicación o interpretación, su aplicación es impugnable por el afectado y la autoridad aplicadora.

#ÚltimaHora 264 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención. Aprobado, en lo general y particular, el proyecto que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos transitorios. pic.twitter.com/s756HZyDth — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 3, 2022

Ejemplos de artículos transitorios en la Constitución mexicana

En la Constitución Política Mexicana o también conocida como Carta Magna, tiene algunos artículos transitorios. Pues todas las leyes que entran en vigor contienen estos transitorios, por ejemplo, la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020, la cual contiene cinco de estos artículos.

Uno de los artículos transitorios más recientes y polémicos es el declarado como inaplicable el artículo transitorio del Plan B que destituía al ahora exsecretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina.

Asimismo, está el ejemplo de los artículos transitorios de la reforma de 2019, referente a la participación de la Fuerza Armada en materia de Seguridad Pública, donde se incluyeron al menos siete artículos.