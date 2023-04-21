¿Por qué se llama Cámara Alta al Senado de la República?

México se divide en tres poderes, el legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ante esto, es importante destacar que el Senado de la República forma parte del primero de ellos, junto con la Cámara de Diputados. Por su parte, el Ejecutivo se refiere al presidente de la República, que hasta este 2023 es Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

México proclamó su Independencia de España el 16 de septiembre de 1810. Actualmente, la Constitución que se maneja en el país es la aprobada el 5 de febrero de 1917.

📷 #HoyEnElSenado se develó la frase en letras doradas: "Benito Juárez, Benemérito de las Américas".https://t.co/r5fsy05QDp pic.twitter.com/hT1EPwnBwN — Senado de México (@senadomexicano) April 20, 2023

¿Cuál es la Cámara Alta y Baja?

La Cámara Alta se refiere al órgano del Poder Legislativo, el cual se integra por representantes que no son elegidos en función del número de votantes. En México, la Cámara Alta es un término coloquial utilizado principalmente en los medios de comunicación para referirse a la Cámara de Senadores.

Cabe destacar que en teoría del derecho parlamentario mexicano, este no podría emplearse en estricto sentido, ya que es una cámara que representa al pacto federal y a sus entidades integrantes y que tiene el mismo rango que la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados; sin embargo, el uso práctico del término constituye a una inclinación de otorgarle la función al Senado de la República de revisar las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, la cual se consideraba la Cámara Baja.

Senado mexicano

¿Cuáles son las funciones del Senado?

El Senado debe examinar el contenido del tratado propuesto para su aprobación, con el objetivo de determinar si no existe oposición alguna de la Constitución. Se trata de un órgano de control del Estado.

Entre las principales funciones del Senado de la República se encuentran:



Designar a los Magistrados del Tribunal Agrario y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sugeridos por el presidente.

Aprobar la designación de personas, hecha por el Presidente de la República, para integrar la Junta de Gobierno del Banco Central de México.

Analizar la política exterior desarrollada con base en los informes anuales que rinda el Presidente de la República y el Secretario de Despacho correspondiente al Congreso.

Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.

Ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo Federal: ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales; coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República, nombrar a dicho servidor público y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal

Autorizar al Presidente para que permita la salida de tropas nacionales fuera del país; el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otros países, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional.

Declarar gobernador provisional de un Estado, cuando en este hayan desaparecido todos los poderes constitucionales, a partir de una terna propuesta por el Presidente de la República.

Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de las ternas que someta a su consideración el Presidente de la República, así como aprobar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.

En el contexto del informe presidencial, el Senado puede convocar a comparecer a los servidores públicos obligados para que informen o respondan preguntas o interpelaciones, bajo protesta de decir la verdad. Asimismo, puede hacerlo para el análisis de leyes de asuntos referidos a los respectivos ramos o actividades de dichos servidores.

Investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

Erigirse en jurado de sentencia para conocer de la acusación que haga la Cámara de Diputados en contra del Presidente de la República.

Aprobar la designación que haga el Presidente de la República respecto de los integrantes de la Junta de Gobierno del órgano encargado del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Podrá objetar los nombramientos que haga el Presidente de la República de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Aprobar la designación que haga el Presidente de la República respecto de la Junta de Gobierno del IPAB.

Podrá objetar los nombramientos que haga el Presidente de la República de los integrantes del Inai

Designar a los consejeros profesionales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a partir de las propuestas que someta el Presidente de la República.

Podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos

La Cámara Alta podrá requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

🚨#ÚLTIMAHORA | El Pleno del #Senado aprobó por unanimidad con 105 votos a favor y cero en contra el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. pic.twitter.com/R4qAP9ir3o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 12, 2023

¿Cuál es la función de un senador en México?

La Cámara de Senadores o Cámara Alta está integrada por 129 miembros, de los cuales, en cada estado y en la Ciudad de México (CDMX), 64 de ellos son elegidos según el principio de mayoría relativa y 32 serán asignados a la primera minoría. Por cada senador se elige a un suplente y estos se renuevan cada seis años.

Entre las funciones de los senadores se encuentran:



Presentar a la ciudadanía todas las actividades que se realizan durante la legislatura.

Cumplir con la Constitución, asistencia a las sesiones, además de votar en el Pleno.

Cumplir con las funciones designadas a la Cámara Alta.

Cabe destacar que a través de las redes sociales oficiales del Senado se pueden seguir todas las reuniones y votaciones en vivo.