Por estado de emergencia, Tokyo 2020 se realizará sin público

Los casos de Covid-19 en Tokio, Japón, han incrementado en las últimas semanas, por lo que autoridades decretaron un nuevo estado de emergencia que coincidirá con los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y, en consecuencia, se decidió que la justa se celebre sin público.

Tamayo Marukawa, ministra a cargo de la organización de los Juegos Olímpicos, confirmó la decisión de que no habrá público en los estadios y arenas que albergarán las competencias olímpicas, y en los próximos días se emitirán nuevos criterios a seguir por atletas, entrenadores y personal de apoyo para Tokyo 2020.

Apenas el mes pasado, organizadores y el Comité Olímpico Internacional (COI) habían anunciado que se ampliaría el aforo máximo en las competiciones, permitiendo hasta 10 mil aficionados o el 50 por ciento de capacidad, dependiendo del inmueble.

Esta medida también contempla las ceremonias de inauguración y clausura en el Estadio Nacional, que tampoco contará con aficionados en sus gradas.

Previamente, se había dicho que solo habría público local en las competencias, ya que estaba prohibida la entrada a extranjeros.

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¿En qué consiste el estado de emergencia?

El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, confirmó que el área metropolitana de Tokio entrará en un nuevo estado de emergencia, vigente desde el lunes 12 de julio y hasta el 22 de agosto, con la intención de frenar los contagios de coronavirus y evitar que las nuevas variantes continúen en expansión.

Esta declaratoria traerá consigo el endurecimiento de restricciones para los comercios. En el caso de restaurantes y establecimientos de comida ya estaba prohibido servir bebidas alcohólicas y con la implementación de las nuevas medidas se prevé que estos establecimientos tendrán que reducir su aforo y ajustar su horario de servicio.

El gobierno de Japón también decidió prolongar el estado de emergencia en la región de Okinawa, donde ya estaba vigente, además de que se mantendrán restricciones en las prefecturas de Chiba, Saitama y Kanagawa, colindantes con Tokio y donde también se realizarán actividades olímpicas.

En la prefectura de Osaka, al oeste de Japón, también se aplicará esta medida, mientras que provincias como Hokkaido, Kioto, Aichi, Hyogo y Fukuoka comenzará una transición a la normalidad, con el retiro de gran parte de las medidas sanitarias.

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