Jill Biden encabezará la delegación olímpica de EUA en Tokyo 2020

Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, encabezará la comitiva de autoridades que acompañarán a la delegación olímpica estadounidense en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, a realizarse el próximo 23 de julio.

A través de un comunicado, la Casa Blanca confirmó esta decisión, por lo que queda descartada la presencia de Joe Biden, presidente de Estados Unidos y esposo de Jill, en la ceremonia inaugural. Previamente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ya había confirmado que Joe Biden no acudiría a la ceremonia inaugural, pero afirmó que estaría apoyando a todos los atletas de la delegación olímpica.

De acuerdo con Pasky, los detalles sobre el viaje de la primera dama a Japón se darán a conocer en los próximos días.

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Nueva experiencia olímpica para Jill Biden

Esta no será la primera vez que Jill Biden acompañe a una delegación olímpica, pues en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, la hoy primera dama acudió a la ceremonia inaugural junto a su esposo, Joe Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos, durante la administración de Barack Obama.

Para las comitivas de Estados Unidos no ha sido constante la presencia de presidentes, pues aunque en Beijing 2008 George W. Bush se convirtió en el primer mandatario en acompañar a la delegación olímpica, su sucesor, Barack Obama no acompañó a los representativos en Vancouver 2010, Londres 2012, Sochi 2014 o Río 2016. En el caso de Londres 2012, la entonces primera dama estadounidense, Michell Obama, acompañó a los atletas olímpicos.

La confirmación de Jill Biden como representante del gobierno estadounidense en la inauguración de Tokyo 2020 llega a unos días de que autoridades niponas anunciaron un nuevo estado de emergencia para Tokio y su zona metropolitana, que además trajo como consecuencia la decisión de que no haya público en competencias, ni tampoco en las ceremonias de inauguración y clausura.

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