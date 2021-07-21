Cae banda que vendía camas en hospital para pacientes con Covid-19

La Policía Nacional de Perú (PNP) capturó a una banda delictiva que se dedicaba a cobrar hasta 82 mil soles (alrededor de 20 mil dólares) para que los pacientes con Covid-19 pudieran utilizar una de las camas de cuidados intensivos en el hospital “Guillermo Almenara”.

El gobierno peruano informó en un comunicado que la banda, conocida como “Los Ángeles Negros”, fue desarticulada la madrugada de este miércoles, gracias al trabajo de 114 policías y 10 fiscales, además de personal de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

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En la red delictiva estaban involucrados dos trabajadores administrativos del hospital, quienes aprovecharon sus cargos para dar preferencia a pacientes con Covid-19 que requerían atención en cuidados intensivos y pagaban por un espacio en dicha zona.

Además de los dos sujetos, identificados como Pedro Pino Gonzales y Nery Ochoa Menacho, fueron detenidas otras siete personas que habrían utilizado sus cuentas bancarias para recibir el dinero cobrado de manera irregular, a cambio de facilitar las camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nosocomio.

Capturan a red criminal acusada de cobrar por camas UCI en el hospital Guillermo Almenara. En megaoperativo detienen a presuntos integrantes de esta organización y allanan cuatro inmuebles en #Lima.



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Trabajadores del hospital podrían ser acusados de tráfico de influencias

Los trabajadores del hospital fueron separados de sus cargos y recibieron un mandato de detención preliminar de siete días, mientras son investigados por los delitos de tráfico de influencias y delito contra la administración pública, bajo la modalidad de cohecho pasivo propio.

Como parte del operativo, las autoridades incautaron tres computadoras portátiles, 11 celulares, dos dispositivos USB, dos tarjetas de crédito, así como vouchers, dinero en efectivo y otros elementos que serán determinantes para las investigaciones.

Estas detenciones fueron posibles luego de que las oficinas de Integridad y de Asuntos Jurídicos del Seguro Social de Salud de Perú, denunciaran ante la Fiscalía anticorrupción el cobro indebido por utilizar camas UCI en el hospital mencionado.

Desde la Oficina de Integridad del Seguro Social se ha venido colaborando con la investigación tras denunciar ante las autoridades el hecho, por serios indicios de irregularidades.

#COMUNICADO - DENUNCIA PROMOVIDA POR ESSALUD POR VENTA DE CAMAS UCI ENCUENTRA PRIMEROS RESULTADOS. Trabajo de investigación se realizó de manera conjunta entre Ministerio Público, PNP y ESSALUD. pic.twitter.com/yrQPi8KMcU — EsSalud (@EsSaludPeru) July 21, 2021

Una familia denunció en mayo que habían pagado 82 mil soles para que su familiar, con Covid-19, fuera el primero en una lista de espera y no tardara en ser ubicado en una cama de cuidados intensivos.

Sin embargo, luego de realizar el pago, la familia se enteró que el paciente fue trasladado a una cama de cuidados intermedios, donde murió días después. El hermano de la víctima fue quien reveló la estafa a las autoridades sanitarias de Perú.

Por su parte, Óscar Ugarte, ministro de Salud, dijo a medios peruanos que “es abominable que alguien pueda negociar con camas UCI, la sanción tiene que ser drástica”, por lo que las autoridades sanitarias contribuirán para esclarecer este caso.

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