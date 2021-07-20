Dave Smith, el inglés que 43 veces dio positivo a Covid-19

Dave Smith, un hombre de 72 años, originario de Reino Unido, fue diagnosticado con Covid-19 un total de 43 veces, por lo que su caso llamó la atención a nivel mundial.

Su positivo a Covid-19 ocurrió, según especialistas, debido a que había tenido leucemia y en 2019 fue tratado con quimioterapias.

En entrevista con un medio internacional, Smith explicó que en marzo del año pasado fue diagnosticado por primera vez con el virus SARS-CoV-2, desde ese momento, el virus se mantuvo activo en su cuerpo por más de 290 días.

Las conté, fueron 43 veces que las pruebas PCR dieron positivo. Rezaba todo el tiempo pidiendo que la próxima fuera negativa, pero nunca lo era.

Te puede interesar: Detectan brote de Covid-19 en la Casa Blanca

Debido a este hecho, Dave Smith consultó con médicos su situación, quienes le confirmaron que no sufrió reinfecciones, sino que una sola infección persistente le duró alrededor de 10 meses, tiempo en el que tuvo que ser internado en el hospital en siete ocasiones.

“En un momento dado estuve tosiendo cinco horas sin parar. Desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche. No puedes imaginar el agotamiento que genera esto en tu cuerpo”, declaró Dave Smith.

|BBC

Contagio prolongado de Covid-19 afecta a sistemas inmunes debilitados

Este paciente, que perdió alrededor de 60 kilos como consecuencia del Covid-19, se encuentra entre los pocos casos de una infección persistente, la cual se puede presentar en personas con un sistema inmunitario debilitado.

Andrew Davidson, profesor de virología de la Escuela de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, detalló a un medio internacional que un sistema inmunitario no es capaz de combatir el Covid-19 y otro tipo de virus a la vez.

Normalmente tu sistema inmune se deshace del virus produciendo anticuerpos que se le unen, impidiéndole que infecte a las células, y también con linfocitos T, que destruyen a las células infectadas con el virus y otros mecanismos, indicó el especialista.

Davidson formó parte del equipo que investigó este caso en el que Dave Smith dio positivo 43 veces, ya que el virus se quedó en el cuerpo del afectado de forma permanente porque su sistema inmune estaba muy débil para combatirlo.

“Algunos virus causan una infección persistente y una vez que te has infectado es muy poco probable que te liberes del virus. Por ejemplo, el virus del VIH se puede tratar con antivirales que lo suprimen, pero no lo eliminan”, puntualizó el profesor de virología.

Smith superó su contagio de Covid-19 al recibir distintos fármacos que contienen dos anticuerpos monoclonales: casirivimab y imdevimab, los cuales fueron desarrollados por la compañía estadounidense Regeneron.

El tratamiento, que también fue administrado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está aprobado en Reino Unido; sin embargo, Dave Smith lo recibió por razones humanitarias. Finalmente, el paciente salió negativo en una prueba, poniendo fin a las 43 veces que el resultado fue positivo.

Te puede interesar: Vacuna Johnson & Johnson ofrece protección hasta por 8 meses: estudio

