Cambio de género en CDMX: ¿A qué edad y cómo se puede solicitar?

Uno de los logros que ha logrado la Ciudad de México (CDMX) a favor de la inclusión de la comunidad LGBTI radica en el cambio de género oficial ante la ley, pues en el 2021, el Gobierno capitalino emitió un decreto en el que aprobaron los cambios ante el Registro Civil para todo aquel que se autoperciba con un género distinto al que indica su acta de nacimiento.

A continuación te decimos en qué consiste este decreto, cuáles son los requisitos para solicitar la modificación y a partir de qué edad se puede realizar, ya que hay algunas especificaciones marcadas en la nueva ley que debe acatar el Registro Civil de la CDMX.

¿A partir de qué edad puedo cambiar el género del acta de nacimiento?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la edad mínima para poder cambiar el género ante el Registro Civil es desde los 12 años. La persona menor de edad que está interesada deberá contar con una autorización del padre, made o tutor que determine el solicitante, pues será quien le acompañe en el procedimiento.

Gaceta Oficial bis 27-08-2021. Lineamientos para Garantizar los DDHH en el Procedimiento Admvo de Reconocimiento de Identidad de Género de Personas Adolescentes; Color del Semáforo Epidemiológico; Aviso sobre suspensión de términos y plazos en trámites.https://t.co/032F0sumc1 pic.twitter.com/bJIRuRLWPA — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 28, 2021

¿Cómo cambiar tu género ante el Registro Civil?

Según los requisitos publicados por la Gaceta Oficial de la CDMX, todo aquel que quiera cambiar su género ante el registro civil deberá realizar una solicitud de Reconocimiento de Identidad de Género firmada en donde se manifieste lo siguiente:



Que es de nacionalidad mexicana;

Que se autopercibe con un género diferente al que se asentó en su registro de nacimiento primigenio;

Que es su voluntad obtener una nueva acta de nacimiento que concuerde con género con el cual se identifica; y

Que tiene conocimiento de la trascendencia y alcances jurídico-administrativos del procedimiento.

Esto deberá presentarse ante la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México junto a un acta de nacimiento en donde esté acreditado que cuenta con más de 12 años; además de una identificación oficial y la autorización del tutor, de ser necesario.

