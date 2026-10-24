Cambio de horario 2026: ¿Se debe retrasar una hora el reloj en CDMX este 1 de noviembre?

El cambio de horario de noviembre de 2026 genera dudas entre quienes se preguntan si deberán atrasar una hora sus relojes para recibir el horario de invierno. Y la pregunta que los capitalinos se hacen es: ¿cambiará el horario en la Ciudad de México?

Aunque durante años el horario de verano se aplicó de manera generalizada en México, esta práctica cambió en 2022, cuando entró en vigor la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Desde entonces, la mayor parte del territorio nacional mantiene un horario estándar durante todo el año.

¿Se debe atrasar una hora el reloj en CDMX el 1 de noviembre?

La respuesta es no. Las personas que viven en la Ciudad de México no deberán atrasar sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026, ni realizar algún ajuste por el supuesto cambio al horario de invierno.

Esto se debe a que la capital no está incluida entre las zonas donde la ley permite aplicar el horario estacional fronterizo.

Por lo tanto, los relojes de los celulares, computadoras, televisores y demás dispositivos configurados con la zona horaria de la Ciudad de México conservarán su hora habitual. Tampoco será necesario hacer un ajuste manual en los relojes tradicionales.

¿En qué estados sí habrá cambio de horario en noviembre de 2026?

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios, el horario estacional se aplica en el norte del país, aunque no abarca por completo a todos los estados fronterizos.

Las zonas contempladas son:



Baja California: todo el estado.

Chihuahua: los municipios de Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: el municipio de Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

En estas localidades, el horario estacional terminará el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora para marcar la 1:00.