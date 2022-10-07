Cuántos cambios ha tenido el gabinete de AMLO en cuatro años

Este 1 de diciembre se cumplirán cuatro años de que López Obrador asumió la Presidencia de México, a lo largo de ese tiempo, su equipo de trabajo ha tenido al menos 14 cambios, sin embargo, son cuatro secretarías del gabinete de AMLO en las que se concentran las renuncias o movimientos.

Este miércoles, Tatiana Clouthier presentó su renuncia y acudió a la mañanera a explicar los motivos por los que se separaba del gabinete de AMLO, en su lugar estará Raquel Buenrostro.

De manera inesperada, Tatiana #Clouthier anunció su renuncia a la Secretaría de Economía y durante la mañanera de @lopezobrador_, leyó, con voz entrecortada, la carta de despedida que escribió.https://t.co/1AQYrEeB8f@IrvingPineda con los detalles. pic.twitter.com/CKgzqcHnFz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2022

Las secretarías de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, además de Educación Pública son las que más cambios han tenido durante la administración de López Obrador.

El más reciente de los cambios en el gabinete de AMLO, además de la renuncia de Clouthier, fue el de Jorge Arganis, como secretario de Comunicación y Transportes, quien por problemas de salud dejó el cargo y se asignó como su relevo Jorge Nuño.

Un mes antes, en agosto, Delfina Gómez dejaría a Leticia Ramírez la titularidad de la SEP para poder contender en las elecciones del Estado de México en 2023.



Cambios del gabinete de AMLO en 2021

La última renuncia de 2021 que se presentó en el equipo de AMLO fue Santiago Nieto, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su lugar quedó Pablo Gómez.

Meses antes Olga Sánchez Cordero regresó a su escaño y dio su lugar al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) a Adán Augusto López.

Un mes antes, en julio de 2021, Arturo Herrera presentó su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En junio de ese año, se anunció otro cambio al gabinete de AMLO, se trataba de Irma Eréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A principios de ese año, Esteban Moctezuma dejó la SEP para ser embajador de México en Estados Unidos.

Cambios en el gabinete de AMLO en 2020

En diciembre de ese año, la entonces titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, renunció para ser nombrada como titular del INEGI.

En octubre, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) dejó la dependencia para buscar la candidatura al gobierno de Sonora y en su lugar entró Rosa Icela Rodríguez.

Víctor Manuel Toledo dejó la Semarnat en agosto de 2022 y un mes después dejó también el cargo María Luisa Albores al frente de la Secretaría del Bienestar para asumir la titularidad de la Semarnat.

En julio, Javier Jiménez Espriú presentó su renuncia como secretario de Comunicaciones y Transportes.

Cambios de gabinete en 2019

En julio de ese año renunció Carlos Urzúa y dejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Josefa González-Blanco presentó su renuncia en mayo de 2019 como titular de la Semarnat.

