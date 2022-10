¿AMLO rechazó el abrazo de Tatiana Clouthier tras renuncia?

Este martes, Tatiana Clouthier dio a conocer su renuncia y tras leer una carta en la que explica sus motivos para retirarse del gobierno, se acercó a dar un abrazo a AMLO, a quien se le preguntó si le rechazó el abrazo.

Tatiana Clouthier dio a conocer que se encontraba agotada para continuar al frente de la Secretaría de Economía y tras agradecer al Presidente su confianza, se retiró de la mañanera de hoy.

En rueda de prensa, AMLO respondió a medios de comunicación rechazó que haya un enojo con Tatiana Clouthier por su renuncia, al contrario, la reconoció como una mujer íntegra y con criterio, además aprovechó para enviarle besos y un abrazo.

“Para Tatiana, que la quiero mucho, no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, no, yo no me enojo”.

Tanto AMLO como Tatiana Clouthier aseguraron que la renuncia se dio en los mejores términos y que no fue una decisión abrupta, pues ya se analizó desde el mes de julio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ anunció que mañana se conocerá el nuevo Secretario de Economía y descartó que @tatclouthier deja la dependencia federal por diferencias pic.twitter.com/0WQT7eyPnd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2022

¿Por qué se fue Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía?

La ex funcionaria leyó una carta en la que indicó que a pesar de su renuncia, continuaría apoyando a la cuarta transformación.

“Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar involucrarnos en el quehacer del país”, leyó.



#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que @tatclouthier dejara la Secretaría de Economía por reforma para mantener #Ejército en las calles y dijo que Clouthier pensó en renunciar al gobierno desde julio pasado pic.twitter.com/BZkFdpAAMi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2022

Tatiana Clouthier al salir de Palacio Nacional no quiso comentar nada sobre los motivos de su renuncia.

“No hay nada abrupto, tiene la fecha del 26 de septiembre, ya dije lo que tenía que decir, la reflexión es muy clara y es compartida”, dijo mientras se dirigía hacia su vehículo.

AMLO dio a conocer que será durante este viernes cuando se dé a conocer quién será el relevo de Tatiana Clouthier al frente de la Secretaría de Economía.