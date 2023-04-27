Camilla, Reina Consorte de Reino Unido, estrena figura de cera en el museo Madame Tussauds de Londres

El museo Madame Tussauds de Londres reveló una nueva figura de cera de la Reina Consorte Camilla de Reino Unido para marcar la próxima coronación del Rey Carlos III el próximo 6 de mayo.

De pie junto a su esposo real, Carlos III, y flanqueada por el Príncipe y la Princesa de Gales, el Príncipe Guillermo y Catalina, la nueva figura de cera está vestida con una réplica del vestido azul que Camilla usó en la Recepción Diplomática anual en diciembre de 2022 en el Palacio de Buckingham. La diseñadora Anna Valentine, que es una de las diseñadoras favoritas de Camilla y creó el atuendo original de 2022, también ayudó al museo a vestir su nueva imagen.

Jo Kinsey / Gerente de estudio de Madame Tussauds London:

“Tuvimos una sesión con Camilla, por lo que tenemos muchas referencias excelentes, muchos detalles, fotografías, color de cabello, color de ojos”.

"Tomamos todo lo que podemos... del sentado para recrear una figura"., dijo a Reuters Jo Kinsey, gerente de estudio de Madame Tussauds de Londres.

La figura de cera también está terminada con accesorios reales, incluidas réplicas artesanales de la tiara de zafiros belgas de la difunta reina Isabel II y el collar de zafiros de Jorge VI a juego, un regalo de bodas de su padre, el rey Jorge VI, en 1947. Completando el look de Camilla está el azul real la banda y la estrella de la Orden de la Jarretera, la orden de la familia real de la Reina Isabel, y el anillo de compromiso art déco y la alianza de bodas de oro galés de la Reina Consorte.

We invited some patriotic paws to get a first look (and sniff!) at The Royal Palace experience!



RSVP to the event of the year, opening tomorrow! 👑 pic.twitter.com/D15j3eZa4e — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) March 27, 2023

Esta es la segunda figura de cera de Camilla, Reina Consorte del Reino Unido

La nueva figura de cera es el segundo modelo creado de Camilla, después de que la entonces duquesa de Cornualles asistiera a una sesión para los escultores de la atracción en Clarence House en junio de 2007 y seleccionara personalmente el atuendo de su primera figura.

Esta será la octava coronación de Madame Tussauds de Londres trabajando con el Palacio de Buckingham, desde que el museo de cera abrió sus puertas en 1835.

"Hemos estado trabajando con el palacio real durante más de 200 años", dijo Kinsey.

"En nuestra nueva experiencia real, vamos a invitar a los invitados, no solo para conocer de cerca a la familia real, sino también para firmar nuestro libro de coronación, que permanecerá en nuestro archivo para las generaciones venideras".

La experiencia del Palacio Real en Madame Tussauds Londres está abierta al público a partir del 28 de abril.