Arte y libertad: Caminos de la Libertad fortalece el debate social con creadores de 76 países

Grupo Salinas celebra 12 años del concurso Caminos de la Libertad, una iniciativa promovida por Ricardo Salinas Pliego que busca impulsar la reflexión social y la libre expresión a través del arte.

Un espacio para la reflexión social

Lo que comenzó como un espacio creativo para disciplinas como la música, la fotografía y el cuento, llegó a una nueva edición titulada "Caricatura en Libertad", que amplió su alcance al recibir piezas de creadores provenientes de 76 países.

Obras del concurso internacional busca celebrar los valores humanos y la libre expresión|Ulises Grajales

Caminos de la Libertad se ha consolidado como una plataforma para el debate social, utilizando distintas expresiones artísticas para abordar temas relacionados con el desarrollo individual y una vida digna.

En esta edición, la caricatura se convirtió en el eje de una muestra artística que reúne obras del concurso internacional y busca celebrar los valores humanos y la libre expresión.

Caminos de la Libertad llega a 76 países

La edición "Caricatura en Libertad", destacó por la participación internacional, con piezas enviadas desde 76 países. Esta participación amplió el diálogo en torno a la libertad y la expresión artística más allá de las fronteras.

Edición “Caricatura en Libertad”, destacó por la participación internacional|Ulises Grajales

Con 12 años de trayectoria, Caminos de la Libertad se presenta como una iniciativa que utiliza el arte como una herramienta para expresar ideas y promover la reflexión sobre temas sociales.

Aquí puedes conocer las obras ganadoras del concurso de caricatura

Si quieres conocer las obras ganadoras del concurso de caricatura que se llevó a cabo con la colaboración de 76 países, podrás encontrarlas en la exposición Caricatura en Libertad: humor, crítica y resistencia, del 11 al 27 de septiembre en el Museo Casa del Risco, en San Ángel, CDMX.

