La madrugada y las primeras horas de este día dejaron fuerte movilización de los servicios de emergencia en distintos puntos de la Ciudad de México. En Periférico Norte, a la altura de Naucalpan, un camión cargado con abarrotes terminó incendiado luego de estrellarse contra la barrera de contención. En la alcaldía Cuauhtémoc, un predio irregular ardió en llamas junto a las vías del tren.

Aparatoso choque e incendio en Periférico Norte

Un camión de carga que transportaba productos de abarrotes se incendió sobre Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan.

La unidad circulaba por los carriles laterales con dirección a la Ciudad de México cuando, presuntamente, el chofer perdió el control justo en la incorporación hacia el Segundo Piso del Periférico.

¿Qué pasó con el chofer que provocó el incendio?

Al perder la trayectoria, el vehículo pesado chocó de lleno contra la barrera de contención.

A los pocos segundos del impacto, las llamas comenzaron a salir de la cabina y del área del motor, extendiéndose.

El reporte de las autoridades dice que el conductor abandonó la unidad y escapó del lugar, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

🚨 Mientras buena parte del país dormía... un camión chocó y se incendió en Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México, lo que provocó largas filas de tráfico; en Iztapalapa, un hombre fue asesinado a balazos.



Además, un incendio consumió un predio de reciclaje en Cuautla… pic.twitter.com/tNyMGrxtxT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 11, 2026

Cierran por unos momentos Periférico Norte

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron a la zona para sofocar el fuego y evitar un riesgo mayor.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se registraron personas lesionadas. El paso hacia la incorporación al Segundo Piso del Periférico se mantuvo cerrado mientras los equipos retiraban los restos de la unidad y limpiaban el pavimento.

Incendio en un predio irregular en alcaldía Cuauhtémoc

Los cuerpos de emergencia se trasladaron a la alcaldía Cuauhtémoc tras registrarse un incendio en el cruce de las calles Crisantema y Pino, en la colonia Atlampa.

El fuego se originó durante la madrugada dentro de un predio irregular ubicado justo a un costado de las vías del tren, alcanzando varias viviendas construidas con cartón y acumulación de basura.

¿Hubo alguna persona herida tras el incendio en la alcaldía Cuauhtémoc?

Los bomberos capitalinos trabajaron durante aproximadamente 40 minutos en el punto para sofocar las llamas por completo y realizar labores de remoción.

Tras concluir las maniobras, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas durante la emergencia en la Atlampa.