¡Alerta vial en Iztapalapa! Megasocavón afecta carriles laterales de Periférico; la circulación se ve afectada

En las primeras horas de este 8 de julio 2026, se registró un megasocavón sobre carriles laterales de Periférico, pasando al canal de Chalco, con dirección hacía la Av. Tláhuac, en la colonia López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Tráfico pesado desde Cuemanco: Habilitan un solo carril en laterales de Periférico por hundimiento

En el lugar de los hechos se encuentra personal de obras, así como trabajadores de la brigada de detección y reparación de fugas de agua en la Ciudad de México, para trabajar en la reparación.

Los primero reportes indican que el enorme socavón que se formó en calles de la colonia López Portillo, mide aproximadamente 8 metros de largo y 4 metros de ancho y aproximadamente 3 metros de profundidad.

Por el momento, el enorme socavón provocó la habilitación de una solo carril en Periférico; la circulación en la zona se encuentra afectada desde Cuemanco; se recomienda a los automovilistas conducir con precaución.

🚨🕳️Alerta de socavón en la lateral del Periférico Oriente



Vecinos de la colonia José López Portillo, reportaron un socavón que se encuentra sobre la lateral del Periférico Oriente casi al cruce con la avenida Canal de Chalco, en la alcaldía Iztapalapa.



Vía: @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/JLk3FNW6I1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

Enorme grieta de 300 metros alerta a vecinos y automovilistas de San Juan de Aragón

En calles de la alcaldía Gustavo A. Madero se encontró una enorme grieta con más de 300 metros de pavimento partido. Vecinos aseguran que hace unos días, un auto cayó en la hendidura de 1.3 metros de profundidad cuando circulaba por la zona.

A pesar de que la enorme grieta ya está siendo reparada, la incertidumbre entre los que transitan por la zona crece, pues desconocen su el daño representa un riesgo mayor.

Caos en la GAM: Enorme grieta de 300 metros alerta a vecinos y automovilistas de San Juan de Aragón; temen un grave accidente

¿Por qué se forma un socavón en México?

Expertos explican que los socavones o hundimientos ocurren cuando la erosión del suelo es afectada por las corrientes subterráneas o fugas de agua, lo que debilita el sueño y crea cavidades que con el tiempo suelen colapsar.

Por otro lado, en zonas urbanas, la sobreexplotación de acuíferos y las redes hidráulicas antiguas también contribuyen a la formación de socavones.

En zonas como la Ciudad de México (CDMX), construidas sobre suelos lacustres, la arcilla puede ser especialmente susceptible a la erosión por agua. Además, las intensas lluvias pueden empeorar la situación al infiltrarse en el suelo reblandecerlo y aumentar la presión sobre las cavidades subterráneas.