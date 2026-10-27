Anuncian oficialmente el proyecto del Tren Ligero Naucalpan-Buenavista; conoce la ruta y las zonas que cruzará

La infraestructura de transporte entre el Estado de México y la capital del país contempla la integración del proyecto de Tren Ligero Naucalpan-Buenavista, un sistema ferroviario diseñado para modificar el esquema actual de conectividad metropolitana, así lo informó el gobierno municipal de Naucalpan de Juárez y aquí te dejamos los detalles.

De acuerdo con las especificaciones técnicas trazadas para la obra, la vía cubrirá una distancia total de 14.6 kilómetros, de los cuales 7.4 kilómetros correrán dentro del municipio mexiquense de Naucalpan y 7.2 kilómetros adicionales cruzarán el territorio de la Ciudad de México.

Del Edomex a Cuauhtémoc: las alcaldías y puntos clave que cruzará el trazo

En su trayecto por la capital, el sistema atravesará tres demarcaciones clave para el flujo diario de trabajadores y estudiantes: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Estas zonas concentran diariamente a miles de automovilistas y usuarios de transporte público concesionado que se desplazan desde la periferia mexiquense hacia los nodos financieros, de servicios e industriales de la Ciudad de México. La inclusión de estas alcaldías en el trazado busca conectar de forma directa las arterias del Estado de México con la red central de transporte capitalino en Buenavista.

El reto de la movilidad: 192 mil pasajeros para desahogar las vías saturadas

Las proyecciones técnicas de demanda calculan que este Tren Ligero transportará a un aproximado de 192 mil pasajeros diarios, una cifra orientada a desahogar vialidades severamente colapsadas y rutas urbanas que actualmente prestan servicio al límite de su capacidad en la zona poniente del Valle de México. El objetivo utilitario de esta vía es reducir la carga vehicular y ofrecer una alternativa directa de traslado sobre rieles a lo largo del corredor metropolitano.

Inversión y cobertura: el alcance real en zonas con rezago de transporte

Con un presupuesto proyectado de 15 mil 160 millones de pesos, la infraestructura contempla un área de influencia que abarca a 1.74 millones de habitantes en sus inmediaciones. Dentro de esa cifra, los análisis demográficos estiman una atención directa a cerca de 400 mil personas, sumado a un impacto potencial en aproximadamente 80 mil pobladores radicados en sectores con elevados índices de marginación urbana y deficiencias en opciones de transporte masivo.

