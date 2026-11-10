Los servicios de emergencia de la Ciudad de México, CDMX, tuvieron una madrugada movida tras atender dos incendios registrados en la alcaldía Cuauhtémoc.

Primero, una fogata encendida para mitigar el frío se salió de control en el camellón de Paseo de la Reforma.

Horas más tarde, un aparente cortocircuito generó otro incendio en un espacio público de la colonia Guerrero.

Así ocurrieron ambos incidentes y el saldo final de las afectaciones.

Fogata fuera de control en Ex Hipódromo de Peralvillo de Paseo de la Reforma

El primer incidente ocurrió sobre avenida Paseo de la Reforma en su cruce con Calzada de Guadalupe, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

Un grupo de personas encendió objetos de cartón y madera para protegerse del frío nocturno, pero las llamas crecieron descontroladamente hasta alcanzar la vegetación y un árbol ubicado en el camellón de la zona.

Fogata casi provoca incendio mayor 🔥



Una fogata que se salió de control estuvo a punto de provocar un incendio de mayores dimensiones en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la @AlcCuauhtemocMx.



Policías y bomberos lograron controlar las llamas antes de que se… pic.twitter.com/qGwCjWFCre — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

Bomberos acuden a incendio en Paseo de la Reforma

A través de las cámaras de videovigilancia del C5 se detectó el incremento de las llamas, por lo que policías preventivos acudieron y comenzaron a arrojar cubetas con agua.

Minutos después, los bomberos de la Ciudad de México llegaron para terminar las maniobras de enfriamiento y asegurar que el fuego no volviera a encenderse.

Incendio provocado por presunto cortocircuito en la colonia Guerrero

En un segundo hecho, los servicios de emergencia se trasladaron al cruce de Paseo de la Reforma y la calle Violeta, en la colonia Guerrero.

En este punto, un grupo de personas utilizaba un espacio público para pernoctar, acumulando una gran cantidad de materiales inflamables como cartón, plástico y prendas de vestir.

Incendio moviliza a bomberos en la Guerrero



Un presunto cortocircuito provocó un incendio en un punto donde se acumulaban diversos materiales inflamables en la colonia Guerrero, @AlcCuauhtemocMx.



Bomberos lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera. No se… pic.twitter.com/Qtrq5ZpBDA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

Rápida propagación del fuego entre los materiales

De acuerdo con los reportes preliminares, una falla eléctrica o cortocircuito habría generado las primeras chispas que encendieron los objetos acumulados.

Debido a la naturaleza de los materiales, las llamas se propagaron con rapidez por todo el sitio, generando una columna de humo que alertó a los vecinos y transeúntes de la zona.

¿Hubo lesionados en alguno de los dos incendios?

A pesar de lo aparatoso de ambos incidentes en la alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Los bomberos concluyeron las labores con la remoción de escombros y materiales en combustión, evitando que el fuego pusiera en riesgo a los automovilistas y habitantes de los alrededores.