Trágica madrugada en CDMX: Camioneta Cybertruck choca contra 5 vehículos en calles de Coyoacán | Mientras Dormía

Aparatoso accidente en CDMX. En las primeras horas de este 20 de septiembre 2026 se reportó el fuerte choque de una camioneta Cybertruck contra otros cinco vehículos en calles de Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, en la Ciudad de México; el saldo fue de dos personas heridas.

El incidente ocurrió exactamente en la Calzada de Tlalpan y Tlamanalco.

Seis vehículos involucrados y latas de alcohol: Así fue el choque de la cybertruck en Coyoacán

Los primeros informes indican que abordo de la Cybertruck iba un gripo de jóvenes; sin embargo, no se supo quien era el dueño del vehículo. Además, al interior de la unidad encontraron algunas latas de alcohol.

El incidente involucro a la camioneta Tesla y a otros cinco vehículos, entre ellos un taxi y otros cuatro vehículos particulares; uno de los vehículos tuvo graves daños.

A pesar de lo aparatoso del incidente, solo dos jóvenes resultaron heridos por golpes, por lo que fueron atendido de emergencia en la ambulancia y no fue necesario su traslado al hospital.

Elementos de la policía capitalina y de emergencia acudieron a la zona del incidente para trabajar en la zona; el accidente en Coyoacán no provocó afectaciones viales, ya que ocurrió alrededor de las 2:30 horas de este domingo.

Conductores al Ministerio Público: Buscan deslindar responsabilidades tras el choque

Por su parte, los conductores fueron llevados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados en al choque en Coyoacán; tampoco se sabe el cómo ocurrió este aparatoso incidente.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.