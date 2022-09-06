Canadá: hallan muerto a uno de los sospechosos del apuñalamiento masivo

La Real Policía Montada de Canadá informó que uno de los sospechosos del apuñalamiento masivo que ocurrió en la provincia de Saskatchewan fue localizado muerto.

Se trata de Damien Sanderson, quien junto con su hermano Myles Sanderson, es sospechoso de iniciar una serie de ataques con arma blanca en 13 lugares entra la Nación James Smith Cree y la localidad de Weldon, en Saskatchewan el domingo 4 de septiembre.

La policía de Canadá también dijo que continúa en la búsqueda de Myles Sanderson, un hombre de ojos y cabello marrón de 1.85 metros de altura, y subrayó quien podría estar herido, así como al volante de un Nissan Rogue negro con matrícula SK 119 MPI.

Además pidieron al público ayuda para localizar al sospechoso, pero pidieron que evitaran contacto con él, ya que es considerado peligroso.

La muerte de Damien Sanderson eleva a 11 los fallecidos por el apuñalamiento masivo en Saskatchewan además de 19 heridos, en uno de los ataques más mortíferos en la hsitoria de Canadá.

🚨#ÚLTIMAHORA | Fue hallado muerto a Damien Sanderson, uno de los sospechosos de apuñalar y asesinar a 10 personas en un ataque masivo en #Canadá. pic.twitter.com/KIOsNskZP3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2022

Encuentran muerto a Damien Sanderson

En conferencia de prensa, la comisionada asistente de la Real Policía Montada de Canadá de Saskatchewan, Rhonda Blackmore, confirmó el decesos del sospechoso Damien Sanderson.

"Después de las 11:30 a. m., se localizó a un hombre fallecido en la Nación James Smith Cree. A la 1:17 p. m., la Sección de Investigación Forense de la RCMP de Saskatchewan confirmó que se busca al difunto Damien Sanderson".

Blackmore reportó que el cuerpo del sospechoso fue ubicado al aire libre en una casa y que presentaba heridas que no parecían haber sido inflingidas por él mismo.

"Podemos confirmar que tiene lesiones visibles, que no se cree que sean autoinfligidas en este momento. La causa exacta de la muerte se determinará junto con la oficina del forense de Saskatchewan con fecha y hora por determinar".

Myles Sanderson enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por el apuñalamiento masivo ocurrido el en Saskatchewan. Tiene un largo historial criminal y es consideramos armado y peligroso.