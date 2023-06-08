Canadá ante la mayor crisis de incendios en su historia

Canadá enfrenta lo que podría ser la mayor crisis de incendios en su historia. Gran parte del país norteamericano permance bajo alarma por el calor sumado a la mala calidad del aire. El humo ha alcanzado ciudades como Toronto, la región del Niágara y el suroeste de Ontario mientras que del lado de Estados Unidos urbes como Nueva York y Washington D.C., están entre las más afectadas.

Observe cómo empezó con mucho humo la ciudad de Nueva York para luego parecer una escena post apocalipsis. Humo de incendios forestales en Canada. Se cancelaron clases en la ciudad y se pide no salir de casa/cerrar ventanas. El aire está muy nocivo #Smoke AirQuality #Usa #America https://t.co/v9nT9ssBVr pic.twitter.com/0LjMeJNE0a — El Tiempo +51 (@ClimaPeruMundo) June 8, 2023

Para las provincias de Ontario y Quebec en Canadá las autoridades han emitido alertas por lo noscivo de la calidad del aire y piden a la población que en la medida de lo posible salir a las calles y limitar las actividades al aire libre para evitar complicaciones en el sistema respiratorio. En las escuelas, los recesos fuera de las aulas están suspendidos. Las autoridades también recomiendan el uso de purificadores de aire en los domicilios para evitar afectaciones en la salud.

El lado Oeste del país no se salva de la ola de calor y de los incendios pues en Alberta se reportan 65 incendios pero la peor parte de la lleva la provincia de Quebec donde se reportan 163 incendios y 117 de ellos no han podido ser controlados por los bomberos.

Un ejército al combate del fuego

Más de 500 elementos del ejército participan en este desafío que representan los incendios forestales que según el general Wayne Eyre, jefe del Estado Mayor de la Defensa pone a prueba la capacidad general de las fuerzas armadas canadienses que ya se han desplegado por las provincias de Alberta, Quebec y Nueva Escocia.

El ejército ha dispuesto de aviones con bombas de agua combate a los incendios pero los esfuerzos parecen insuficientes.

Bomberos de todo el mundo se suman a las tareas de extinción

Cerca de un millar de bomberos internacionales se suman a los esfuerzos por apagar los fuegos. Se suman cuadrillas de:

- Estados Unidos

- Sudáfrica

- Australia

- Nueva Zelanda

También se espera la llegada de más de un centenar de elementos franceses a la provincia francófona de Québec.

Canadian Forces members from 41 Canadian Brigade Group (CBG) participate in wildfire prevention in Drayton Valley, Alberta, Canada May 14, 2023. MCpl Genevieve Lapointe/Canadian Armed Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Cerca de un millar de bomberos internacionales se suman a los esfuerzos por apagar los incendios forestales en Canadá|MCPL GENEVIEVE LAPOINTE/DND/via REUTERS

En su más reciente informe el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales reporta 440 incendios en nueve provincias y dos territorios, más de la mitad se han declarado fuera de control. Hasta ahora se han consumido 40,000 kilómetros cuadrados. Estas cifras hacen que Canadá se enfrente a la cuarta peor temporada de incendios en su historia, aunque de continuar el avance del fuego las autoridades temen que el récord se rebase la próxima semana.