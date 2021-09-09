En Canadá queman libros de Astérix y Tintín por discriminar indígenas

En Canadá decenas de escuelas católicas quemaron y retiraron casi cinco mil libros infantiles, entre ellos Astérix, Tintín y Pocahontas, por ser considerados discriminatorios y mostrar prejuicios contra los indígenas, según reveló un medio local.

Entre otros ejemplares que fueron retirados se encuentran novelas y enciclopedias que las autoridades dicen tienen imágenes negativas de los indígenas y que una vez en la cabeza de los niños son difícil de quitar.

De acuerdo con la lista que obtuvo el medio local, estos libros (Astérix, Tintín y otros) muestran rasgos negativos hacia los indígenas y contienen términos peyorativos como “indio” o “aborigen”, por lo que las autoridades los decidieron retirar para favorecer la reconciliación con los pueblos.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se pronunció en contra de estas acciones después de darse a conocer las noticias. “Personalmente, jamás estoy a favor de quemar libros”.

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Sin embargo, el primer ministro, que actualmente se encuentra en campaña para fortalecer a su partido, añadió que no le corresponde ni a él ni a personas no indígenas decir cómo se debe actuar en el tema de la reconciliación.

Un video que obtuvo la prensa canadiense muestra una ceremonia de purificación de fuego realizada en 2019, en el que las cenizas de los libros son utilizadas para plantar un árbol para así convertir algo negativo en positivo.

“Enterramos las cenizas del racismo, la discriminación y los estereotipos con la esperanza de crecer en un país inclusivo donde todos podamos vivir en prosperidad y seguridad”.

Niños indígenas muertos en Canadá

Durante los primeros meses de este año se dio a conocer que fueron hallados más de 800 cuerpos de niños indígenas en distintas escuelas católicas en Canadá, por lo que Justin Trudeau pidió disculpas a la nación Cowessess.

Los niños indígenas eran envíados desde el siglo XIX hasta 1970 a estos internados religiosos para recibir educación e integrarlos a la sociedad canadiense.